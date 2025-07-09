為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    廖先翔回應社宅預算剩「健康快樂」 罷團籲罷免不適任立委

    民進黨發言人吳崢，立委陳培瑜、張雅琳、郭昱晴、台北市議員王孝維與何孟樺，一同出席『港湖罷秀 ✕ 汐止七星斷翔 』聯合宣講行動，現場呼籲民眾7/26一同罷免立委李彥秀與廖先翔。（記者田裕華攝）

    民進黨發言人吳崢，立委陳培瑜、張雅琳、郭昱晴、台北市議員王孝維與何孟樺，一同出席『港湖罷秀 ✕ 汐止七星斷翔 』聯合宣講行動，現場呼籲民眾7/26一同罷免立委李彥秀與廖先翔。（記者田裕華攝）

    2025/07/09 09:52

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕大罷免投票倒數，發動罷免台北市立委李彥秀罷團「港湖罷秀」今（9）日攜手要罷免新北市立委廖先翔的「齊心斷翔」，不畏風雨，與立委陳培瑜、張雅琳、郭昱晴、賴瑞隆與民進黨發言人吳崢，於南港展覽館二號出口發送面紙。「齊心斷翔」代表Alan表示，罷免期間，罷團行使公民權，卻受到廖先翔支持者的肢體攻擊與羞辱。

    Alan說，廖先翔自稱有諸多政績，像是「監督」捷運汐東線，但是「監督」並不是一個政績，「廖先翔唯一爭取到的是將核廢料堆放在自己的選區，沒有顧及自己的選民」。Alan更批，若汐止如廖先翔說的一樣「鳥不生蛋」，是不是才該建設，才要選出一個人讓汐止更好，讓七星區更加繁榮。

    Alan也說，曾與廖先翔當面互動，詢問為何要去見王滬寧（中國全國政協主席）、為何要刪除白匏湖社宅預算，針對前者，廖避而不答，更說因輝達要進駐白匏湖。但輝達已經要進駐北士科，Alan追問，「白匏湖呢？廖先翔的回應是『健康快樂』，從來沒有正面回應，只有謾罵與羞辱。」

    罷團手持「拒絕親共政策民代 七星公民站出來」、「罷免廖先翔」以及「7/26同意 罷免李彥秀」等手板，在台北發佈大雨特報的早晨呼喊口號。罷團呼籲，7/26一定要下架不適任立委。

    民進黨發言人吳崢，立委陳培瑜、張雅琳、郭昱晴、台北市議員王孝維與何孟樺，一同出席『港湖罷秀 ✕ 汐止七星斷翔 』聯合宣講行動，現場呼籲民眾7/26一同罷免立委李彥秀與廖先翔。（記者田裕華攝）

    民進黨發言人吳崢，立委陳培瑜、張雅琳、郭昱晴、台北市議員王孝維與何孟樺，一同出席『港湖罷秀 ✕ 汐止七星斷翔 』聯合宣講行動，現場呼籲民眾7/26一同罷免立委李彥秀與廖先翔。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播