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    張啓楷批「藍白刪救災預算」造謠 周軒貼提案單打臉：連刪了什麼都不懂？

    丹娜絲風災致雲嘉南農損慘重，但藍白立委先前將今年度「農業特別收入基金」刪除9千萬元，民眾黨立委張啓楷昨卻稱今年度的基金預算根本還沒開始審，批民進黨還在「大罷免、大造謠」。（資料照）

    丹娜絲風災致雲嘉南農損慘重，但藍白立委先前將今年度「農業特別收入基金」刪除9千萬元，民眾黨立委張啓楷昨卻稱今年度的基金預算根本還沒開始審，批民進黨還在「大罷免、大造謠」。（資料照）

    2025/07/09 09:32

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲風災致雲嘉南農損慘重，但藍白立委先前將今年度「農業特別收入基金」刪除9千萬元，民眾黨立委張啓楷昨卻稱今年度的基金預算根本還沒開始審，批民進黨還在「大罷免、大造謠」。政治工作者周軒發文貼出先前的提案單，批評「張啓楷的提案是刪減114公務預算編列要撥補給基金預算的錢，提案單上面有寫，你是沒在看嗎？」周軒也諷刺「自稱是預算專家，連自己刪了什麼都不懂？」

    周軒在臉書發文指出，「冤有頭，債有主，砍掉農民救命錢的，剛好就是嘉義人張啓楷。然後張啓楷昨天被質疑，還嗆人造謠」。對此周軒諷刺「自稱是預算專家，連自己刪了什麼都不懂？」

    周軒質疑，「張啓楷的提案是刪減114公務預算編列要撥補給基金預算的錢。『對特種基金之補助』，張啓楷你提案單上面有寫，你是沒在看嗎？」

    周軒也說明「公務刪了，就要減少撥補給基金，到時候審基金預算，基金收入就要配合調整」，「結果張啓楷亂扯說基金預算還沒審，所以沒有刪基金預算？不要瞎掰好嗎？」

    周軒於9點多也發文分享，國民黨今上午將召開「丹娜絲重創南台灣 擴大災損補助 刻不容緩」的記者會，對此周軒也質疑「蛤，當初不是你們國民黨提案要砍農業部預算的嗎？」

    政治工作者周軒發文貼出先前的提案單，批評「張啓楷的提案是刪減114公務預算編列要撥補給基金預算的錢，提案單上面有寫，你是沒在看嗎？」周軒也諷刺「自稱是預算專家，連自己刪了什麼都不懂？」（圖擷自臉書）

    政治工作者周軒發文貼出先前的提案單，批評「張啓楷的提案是刪減114公務預算編列要撥補給基金預算的錢，提案單上面有寫，你是沒在看嗎？」周軒也諷刺「自稱是預算專家，連自己刪了什麼都不懂？」（圖擷自臉書）

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