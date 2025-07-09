美國陸續揭曉新關稅 葉耀元舉5點：對台灣執政團隊及產業有信心

美國陸續宣布新關稅，引發各國關注，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文指出，川普是拿關稅在跟其他國家談判，而且談判的內容是整體產業鏈與貿易的重組，他認為這個過程會來來回回的，川普的態度也可能過幾天又改變。（路透）

2025/07/09 09:13

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸續宣布新關稅，引發各國關注，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文指出，川普是拿關稅跟其他國家談判，談判的內容是整體產業鏈與貿易的重組，他認為，這個過程會「來來回回的」，川普的態度也可能過幾天又改變，加上台灣一直用最大的誠意跟美國討論，目前也還沒有被列在要課關稅的名單內，他建議外界不要只在意那一瞬間所提出的數字，對台灣的執政團隊跟台灣的產業也要有信心。

針對美國陸續宣布新關稅，葉耀元在臉書發文提出5點分析，其一為「川普是拿關稅在跟其他國家談判，而且談判的內容是整體產業鏈與貿易的重組。這自然會因為對方的態度變來變去，畢竟談判沒有代表哪一方一定可以取得所有他想要的東西，一切都是妥協與交換」。

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其二為，因為上述情況，所以要搞清楚的是川普跟他的團隊如何定位你這個國家跟美國的關係。換個方式舉例，「你要買什麼美國產品、對美國什麼產業進行投資」。

其三為，若是過度保護自己的產業，或是想要硬起來跟川普對槓，其結果就是8月1日會被宣布要先課較高的關稅。「簡單來說，你就是沒有誠意嘛，那只能先壓壓你，讓你的經濟面臨壓力，再看看你願不願意談囉」。

其四為，這個過程會來來回回的，所以過個幾天川普再改變他的態度，也是有可能的。畢竟這是一個動態的過程，為此他也呼籲「大家不要只在意那一瞬間所提出的數字，或是對川普說的話太過咬文嚼字的分析」。

其五為，「台灣人是典型的商業民族，在強權之間極大化自己的利益，一直都是我們的強項」。他認為「我們並沒有在這次8/1要課關稅的名單內，也是因為我們一直用最大的誠意跟美國討論。我對台灣的執政團隊跟台灣的產業有信心，大家切勿悲觀」。

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