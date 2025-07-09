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    鄭正鈐開庭要求不公開卻被法官駁回 王定宇點出藍白立法邏輯

    鄭正鈐的欠債糾紛8日在高院開庭，雖然鄭未出庭，但鄭的律師卻要求「不公開審理」，當場被審判長反問「不是要法庭直播？」並駁回聲請。（資料照）

    鄭正鈐的欠債糾紛8日在高院開庭，雖然鄭未出庭，但鄭的律師卻要求「不公開審理」，當場被審判長反問「不是要法庭直播？」並駁回聲請。（資料照）

    2025/07/09 07:52

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委鄭正鈐欠債糾紛8日在高等法院召開言詞辯論庭，雖然鄭未出庭，但鄭的律師卻要求「不公開審理」，當場被審判長反問「不是要法庭直播？」並駁回聲請。民進黨立委王定宇也在臉書分析藍白通過法律的邏輯，強調這次藍委被告，被承審法官噹到「美丁美當」。

    王定宇8日在臉書發文指出，藍白聯手通過的法律常常是在審查的時候，不知道自己在審查什麼；綠營提醒的時候，藍白不管你違憲、程序瑕疵、條文窒礙難行是什麼；通過以後，藍白不知道法律在規範什麼；執行的時候，藍白會問這是什麼？還會要求自己不適用。

    有網友在王定宇的貼文底下神回應：「自己躲在暗處要求別人裸奔，然後燈光照過來時又要求關燈。」其他網友也紛紛留言：「kmt的迴力標總是不讓我失望。」、「迴力鏢的現世報。」、「不就是藍白聯手通過選罷法第98-2條的翻版嗎～被自己推動的修法K到米咪帽卯。」、「搞到自己了吧～」、「國民黨在立法的時候都預設法律不會約束到他們自己。」

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