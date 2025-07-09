藍白刪除農業部9000萬經費 白委批造謠 鍾年晃隔空筆戰張啓楷

鍾年晃在threads發文指出，張啟楷8日說，基金預算根本還沒有審，哪有砍農業發展基金預算，砍的是去年的預算。鍾年晃質疑張啟楷的說法「又是話術」。（資料照）

2025/07/09 08:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲風災致雲嘉南農損慘重，但藍白立委將今年度「農業特別收入基金」刪除9千萬元，農業部長陳駿季昨表示，基金被刪依規定不能直接動用第二預備金，需由立院同意，恐無法即時協助農民。民眾黨立委張啓楷昨則稱今年度的基金預算根本還沒開始審，批民進黨還在「大罷免、大造謠」。鍾年晃發文批張啟楷的說法「又是話術」，張也不滿留言反嗆，兩人在網路上隔空筆戰。

截至昨日上午11時，丹娜絲風災致農損已近11億元，包含雲嘉南都是重災區，農業部昨雖公告首波天災現金救助品項與範圍，但因農業部公務撥補農業特別收入基金（農業天災救助基金與農產品受進口損害救助基金）經費，遭藍白聯手刪除9千萬，若今年度天災救助經費用罄，依法不可再請領第二預備金，農業部恐難再發出天災救助現金助農民。

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鍾年晃在threads發文指出，張啟楷8日說，基金預算根本還沒有審，哪有砍農業發展基金預算，砍的是去年的預算。然後又說民進黨抹黑、側翼亂講之類的話。對此鍾年晃直言「事實是，這又是話術」。

鍾年晃說明，今年的「農業發展基金」的確還沒審，可是在審總預算的時候，民眾黨提案砍了「農業部補助農業發展基金」9000萬預算，此舉是直接把水龍頭關掉，當然可以大聲說沒有砍「基金」預算。對此他也批評「玩弄這種話術，正好是民眾黨的專長，但還是有人會認真把證據找出來」。

鍾年晃也強調「發這篇前想了很久，畢竟也算相識一場，但大義之前無私交，還是還原事實吧。」

在鍾年晃的發文下方，張啟楷也留言反批「直接問幾個問題，我們直球對決」，張列出4點，包含「1.超思案的預算浪費是不是監察院白紙黑字？2.這筆預算案刪減相對於整筆預算372.5億的規模，占比多少？3.這樣的刪減規模是否已經有理有據沒逾越監督預算之職責？4.若這樣的預算刪除不合理，試問立委監督預算的職責有何作用？」

張啟楷稱，「若緊急事情發生且基金不足以支付，超支併決算是最直接的應對方式，根本不影響救災」、「政府是用來監督的，不是用來護航的，名嘴是讓社會更好而不是讓弊案被掩蓋，更不要連基金用法性質都搞不清楚」。張啟楷也嗆鍾年晃「實話說，我對於提案單已經清清楚楚載明原因、你仍然敢對此攻擊感到驚訝」。

鍾年晃對此也回應，「我也跟你直球對決，超思的部份你們已經刪了基金了，我現在說的是你們砍『農業部撥補基金』的9000萬，和超思是2回事」、「你知不知道預算法規定，經立法院刪除的預算不能動用第2預備金支應，那你知不知道農業基金近5年來，有8成收入都靠公務預算撥補，砍9000萬代表什麼，你應該懂吧」。鍾年晃也直言「立委要監督預算沒錯，但不能亂砍」。

鍾年晃在另一則留言也指出，「我直接回答你，1.監察院糾正是事實，你們已經砍了去年農業基金。2.不是比例問題，農業基金去年已經短絀150幾億，這是農民的救命錢。3.如前所述，超思你們已經砍了，是貴黨覺得不夠又追加9000萬，這不合理。4.前面說過了，一罪不兩罰」。

張啟楷則堅稱「你沒有回應問題，先回應問題才叫做直球對決」，鍾年晃也回應「我這篇文的重點是，你有沒有刪農業基金預算，你也沒有回答問題，是誰先把問題扯到超思」。

鍾年晃說明，今年的「農業發展基金」的確還沒審，可是在審總預算的時候，民眾黨提案砍了「農業部補助農業發展基金」9000萬預算，此舉是直接把水龍頭關掉。質疑張啟楷的說法「又是話術」。（圖擷自鍾年晃threads）

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