立陶宛國會友台小組國旗「倒置」挨批 國防部：誠摯致歉、虛心檢討

國防部長顧立雄7日接見立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯訪團，不料桌上立陶宛國旗竟不慎倒置，引發抨擊。（資料照，國防部提供）

2025/07/08 21:24

〔記者方瑋立／台北報導〕立陶宛國會友台小組近期訪台，國防部長顧立雄7日接待訪團一行進行防務合作交流，然而會後照片被發現立國國旗倒置的錯誤。對此，國防部今（8日）表示，已向立陶宛友人表達誠摯歉意，將虛心檢討作業流程，以杜類案。

顧立雄7日上午接見立國國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）訪團一行，雙方就深化台立國防交流進行意見交換。不料雙方會晤現場桌上的立陶宛國旗出現顛倒措置，將原本應為「黃綠紅」的正確順序錯放為「紅綠黃」。

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民眾黨立委林憶君批評國防部鬧出國際笑話，犯了絕對不該發生的「低級錯誤」，令人匪夷所思。她要求國防部必須徹查這起「外交事故」，追究責任並立即向立陶宛道歉給一個明確交代。

國防部今晚回應，針對7月7日立陶宛國會友台小組訪團拜會時，主賓位前立陶宛國旗錯置之承辦作業誤失，國防部已向立陶宛友人表達誠摯歉意，將虛心檢討作業流程，以杜類案。

據悉，國旗倒置在國際社會普遍被視為國家處於危難、求援或投降的象徵，具有強烈的負面意涵，也不為國際禮儀所接受。在無特殊情況下，故意倒置國旗被視為對國家的褻瀆和污辱，在某些國家可能觸犯法律。

不過，我國「刑法」第160條「侮辱國旗、國徽罪」條文規定，故意侮辱中華民國國旗或國徽者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，實務上曾出現多起在抗爭或活動中割破、焚燒國旗而遭起訴的案例，但法院見解曾指出，這類行為涉及政治表達，應受言論自由保障。目前並無因倒掛國旗被起訴判刑的案例。

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