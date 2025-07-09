稱小草只是做梗圖就被抓！黃國昌放話提羈押制度修法 林智群開砲

台灣民眾黨團立委黃國昌8日舉辦「濫權羈押 迫害人權 修法刻不容緩」記者會。（記者塗建榮攝）

2025/07/09 00:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有小草製作圖文，在網上公布偵辦京華城弊案檢察官肖像及全名，並加註「命債，命還」文字，被逮捕羈押。民眾黨團總召黃國昌8日召開記者會聲援，稱小草做的只是「梗圖」就被如此對待，白營將提羈押制度修法，取消檢察官「無限抗告權」。對此，律師林智群痛批，這根本是為個案需求的荒謬修法，被告被收押時也有所謂「無限抗告權」，是不是要一起拿掉？

民眾黨支持者、臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯與女子林惠珠，涉嫌製作威脅意味濃厚的圖文被羈押，起初宣稱「這樣的行為不應該被容忍」的黃國昌，在得知此事後改口斥責北檢「濫用權力、公報私仇」，8日還特別開記者會聲援，稱現在只要觸怒當權者、掌權者，做個「梗圖」也會被馬上逮捕、羈押禁見，就向前主席柯文哲一樣，沒有具體的事實、證據就被押進去。

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黃國昌一副正義凜然地宣稱「今天柯文哲，明天任何人！」不該再繼續放任，檢方在審判過程中無限抗告，民眾黨團也提出相關修法草案，會爭取其他黨派的委員來支持該修法。

對此，律師林智群8日晚間在臉書發文，「欸訴訟不就是雙方武器平等，被告被羈押，律師可以抗告，被告被交保，檢察官也可以抗告，這樣有什麼問題？黃國昌說『被告交保時，檢察官有無限抗告權』不合理，那『被告被押時，被告一樣有無限抗告權』就很合理？不管是被告跟檢察官，應該都擁有一模一樣的權力，比較合理吧？」

他接著說：「黃國昌跟民眾黨今天是因為阿北是被告，阿北被交保，檢察官可以抗告，他們覺得不合理，所以要拿掉檢察官抗告權力，不能無限抗告。如果民眾黨真的修法完成，檢察官不能無限抗告，哪天如果賴清德因為案子被交保，檢察官不能抗告，到時候黃國昌跟他的民眾黨，是不是又要靠邀檢察官都不能無限抗告了，被告怎麼可以無限抗告？要修法限制被告抗告權了。」

最後林智群痛批，「黃國昌跟民眾黨最讓人感到噁心的地方，就是永遠『因人設事』，為了單一個案（比如京華城案）去修法，把原本有法律理論基礎的法律變成四不像。」

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