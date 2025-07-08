首場肥皂箱街講劍指深藍大安 曹興誠：堂堂北市立委怎麼聽花蓮更生人的？

前聯電董事長曹興誠今（8日）於大安區進行首場肥皂箱街講，助拳罷團「台灣出來罷」。（記者甘孟霖攝）

2025/07/08 20:47

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入熱戰階段，「反共護台志工聯盟」志工、前聯電董事長曹興誠，今（8日）於大安區進行首場肥皂箱街講，助拳罷團「台灣出來罷」，他直言藍委羅智強不夠格代表大安區居民，現在最可恥的是，藍營立委全聽國民黨立院黨團總召傅崐萁的話，「堂堂台北市立委，怎麼聽命花蓮來的更生人？」

曹興誠表示，羅智強是大安區選出來的，但現在已經不代表大安區，變成了傅崐萁的小弟，對於傅的決定百分百支持，傅崐萁接受中國政協主席王滬寧宴請，明顯就是通敵賣國行為，這不是交流而是同流合污。

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他說，因為羅智強不能代表大安區民，所以必須要罷免，這也不代表要選民進黨的人，國民黨有優秀的人才出來，只要堅持反共、保衛台灣，一樣可以支持，最重要是要保衛我們國家的主權，現在最可恥的是，藍委完全聽命於傅崐萁，「堂堂台北市立委，怎麼聽命花蓮來的更生人？」

曹強調，如今台灣的自由就是中共的威脅，很多人相信，中國並不如表面上那麼強大，經濟也面臨崩潰，今年我們更要守住台灣，搞不好中共幾年內就垮台了，不要被騙了。

媒體問此次罷免保守估計罷掉幾席？曹興誠說不要管這個，因為是為正義而戰，不是挑好罷免的才罷免，最重要是表達對於瀆職、投共賣台的抗議。

對於甚囂塵上的「曹派」可能形成？曹興誠則反駁批「胡說八道」，自己不是民進黨員，這次罷免是由青鳥運動發展而來，一開始民進黨也不贊成，是藍委亂刪預算引發眾怒，所以這次大罷免的召集人其實是傅崐萁，不是曹興誠。

他說，希望這次罷免過後，國會正常化，國民黨稱罷免會讓民進黨獨裁，但民進黨本就沒有獨裁基因，是民主化政黨，黨內意見多元、派系林立；反觀國民黨現在都聽命傅崐萁，已經是獨裁。

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