為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    首場肥皂箱街講劍指深藍大安 曹興誠：堂堂北市立委怎麼聽花蓮更生人的？

    前聯電董事長曹興誠今（8日）於大安區進行首場肥皂箱街講，助拳罷團「台灣出來罷」。（記者甘孟霖攝）

    前聯電董事長曹興誠今（8日）於大安區進行首場肥皂箱街講，助拳罷團「台灣出來罷」。（記者甘孟霖攝）

    2025/07/08 20:47

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入熱戰階段，「反共護台志工聯盟」志工、前聯電董事長曹興誠，今（8日）於大安區進行首場肥皂箱街講，助拳罷團「台灣出來罷」，他直言藍委羅智強不夠格代表大安區居民，現在最可恥的是，藍營立委全聽國民黨立院黨團總召傅崐萁的話，「堂堂台北市立委，怎麼聽命花蓮來的更生人？」

    曹興誠表示，羅智強是大安區選出來的，但現在已經不代表大安區，變成了傅崐萁的小弟，對於傅的決定百分百支持，傅崐萁接受中國政協主席王滬寧宴請，明顯就是通敵賣國行為，這不是交流而是同流合污。

    他說，因為羅智強不能代表大安區民，所以必須要罷免，這也不代表要選民進黨的人，國民黨有優秀的人才出來，只要堅持反共、保衛台灣，一樣可以支持，最重要是要保衛我們國家的主權，現在最可恥的是，藍委完全聽命於傅崐萁，「堂堂台北市立委，怎麼聽命花蓮來的更生人？」

    曹強調，如今台灣的自由就是中共的威脅，很多人相信，中國並不如表面上那麼強大，經濟也面臨崩潰，今年我們更要守住台灣，搞不好中共幾年內就垮台了，不要被騙了。

    媒體問此次罷免保守估計罷掉幾席？曹興誠說不要管這個，因為是為正義而戰，不是挑好罷免的才罷免，最重要是表達對於瀆職、投共賣台的抗議。

    對於甚囂塵上的「曹派」可能形成？曹興誠則反駁批「胡說八道」，自己不是民進黨員，這次罷免是由青鳥運動發展而來，一開始民進黨也不贊成，是藍委亂刪預算引發眾怒，所以這次大罷免的召集人其實是傅崐萁，不是曹興誠。

    他說，希望這次罷免過後，國會正常化，國民黨稱罷免會讓民進黨獨裁，但民進黨本就沒有獨裁基因，是民主化政黨，黨內意見多元、派系林立；反觀國民黨現在都聽命傅崐萁，已經是獨裁。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播