鄭正鈐欠債要求不公開審理 審判長酸這句讓網嗨翻：迴力鏢來太快！

國民黨立委鄭正鈐。（資料照）

2025/07/08 19:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白上個月聯手強闖民眾黨主席黃國昌力推的法庭直播制度，引爆法界怒火。如今國民黨新竹市立委鄭正鈐的欠債糾紛今天（8日）開庭，卻要求「不公開審理」，當場被審判長駁回聲請，並反酸「不是要法庭直播？」，大批網友得知此事後嗨翻讚爆。政治工作者周軒跳出來批評，這件事反映出藍營跑去贊成黃國昌的法庭直播，遇到涉己案件卻要求不公開，雙標已不足以形容這些人，根本是法盲！

鄭正鈐遭控2017年為了選舉，用支票借款的方式向台中「名媛」鍾家蔆借了1500萬元，後續鍾女催其還款未果提告，新竹地方法院一審判鄭正鈐敗訴應還款，但鄭正鈐主張「雙方對於往來財務認知不同」，提起上訴。高等法院今天召開言詞辯論庭，鄭正鈐和鍾家蔆2名當事人皆未出庭，鄭的委任律師王耀星當庭要求不公開審理，清空旁聽席，讓法庭人員一陣錯愕。

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王耀星主張，依《法院組織法》第86條規定，「訴訟之辯論及裁判的宣示，應公開法庭行之，但有妨害國家安全、公共秩序或善良風俗之虞時，法院得決定不予公開」，因此請求此案以「不公開審理」進行。但審判長當場反酸「不是要法庭直播？」，接著直言本案是財務案件，不符合「不公開審理」的規定，駁回律師聲請。

網友得知此事後嗨翻，「好好笑，鄭正鈐快點罵法庭直播啊」、「審判長帥爆！」、「直接嗆喔！我確定這群草真的捅到馬蜂窩了」、「法律界一定很不爽法庭直播，才會這樣直接反應」、「」、「這麼好笑的業力迴旋鏢不能只有我看到」、「迴力鏢來得可真快啊」、「一群法盲立了法又搞到自己了，接著又要說司法迫害、政治追殺了」、「現世報，繼續亂立法啊，欠罷！」、「所以現在是支持法庭直播還是反對啊？轉太快我有點跟不上了」。

周軒今下午也在臉書分享此事，「這件事情反映出幾點，第一，有沒有『法庭直播』跟有沒有『公開審理』完全是兩件事。第二，國民黨跑去投黃國昌的『法庭直播』贊成，遇到跟自己有關的案子卻要求法院『不公開審理』，雙標已經不足已形容了，根本是法盲。第三，連鄭正鈐這個立法委員都不願自己的案子審理過程被公開，黃國昌跟傅崐萁你們憑什麼覺得其他一般人民的案子審理過程就要被公開？」

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