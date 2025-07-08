挺罷傅被藍營痛罵「秦檜」！揭傅崐萁惡行又被圍剿 張峻反擊了

花蓮縣議長張峻力挺罷免傅崐萁。（資料照）

2025/07/08 19:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣議長張峻自表態力挺罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁後，便積極幫助罷團，竟被藍營花蓮縣黨部和議會黨團痛批政治背刺，張峻是「陷害忠良的秦檜」。今（8日）張峻於社群發文指控傅打擊政敵、排除異己，為了除掉他，即便牽連到無辜鄉親也在所不惜，不料藍營在地黨馬上透過地方媒體發聲明反批張峻。對此，張峻稍早在臉書做出回應。

張峻表態支持下架傅崐萁，讓花蓮在地罷團聲勢大漲，張峻也積極協助連署工作，如今罷免案順利挺進三階，民進黨和罷團們聯合發起「護國大遶境」催票，本月5日從花蓮出發前往台東時，張峻特別在自己老家光復鄉的服務處，動員100多名鄉親到場「火力支援」，放鞭炮並搖旗吶喊「大罷免大成功」。

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張峻後續還在臉書發文，「花蓮已經生病太久了，是時候清醒了、是時候改變了，傅崐萁長年把持地方、壓榨鄉親，搞派系、搞分裂，讓國民黨在花蓮分崩離析，讓整個縣政體系失去民心！傅崐萁作亂國民黨，讓國民黨無法團結、內鬥不斷，我們不能再讓他繼續糟蹋花蓮，花蓮不能再空轉。7月26日就是我們改變花蓮的關鍵時刻！讓我們手牽手、旗揮旗、心連心，一起走進投開票所，蓋下同意罷免票。為了我們的家鄉，為了我們的未來，花蓮要覺醒，鄉親一起站出來！」

當天國民黨花蓮縣黨部和議會黨團隨即透過地方媒體發出新聞稿，指稱張峻將傅崐萁比喻為「引清兵入關」的吳三桂，黨團表達極度遺憾與嚴正譴責，「若說傅崐萁是吳三桂，那麼充當政治鬥爭幫兇、落井下石的張峻，不更像陷害忠良的秦檜？」張峻也隨即在另一家地方媒體發聲明打臉藍營黨部，「我根本沒說傅崐萁是吳三桂！國民黨對我進行無端攻擊，內容不僅與事實嚴重不符，更充斥惡意扭曲與人身謾罵。」

今天張峻再揭「檳榔山事件」：「我的祖父留下來給父親四兄弟共同管理的檳榔園，因父執輩年事已高，因此張峻將檳榔園承包下來管理。豈料，只因張峻從政後與傅崑萁理念不合，不願屈就於言聽計從，便開始遭受傅崐萁一路追殺打壓。傅崐萁為了斬斷我的經濟來源，號令公權力，動用檢調人脈，聯合媒體，鋪天蓋地地欲置我於死地，更讓其他檳榔農因此慘遭池魚之殃。」

「106年賴進坤議長有意角逐縣長，公開宣布參加黨內初選而得罪了傅崐萁，傅崐萁要我串聯議員罷免賴議長，我不從，從此便視我為政敵，無時無刻就想著要拔除張峻，以絕後患。傅崐萁對我採取毀滅性的打壓和抹黑，從未停止過。為了擊垮我一人，即使牽連周邊善良百姓，他也在所不惜。如今張峻的檳榔園被迫砍除，但其他受連累的檳榔農卻斷了生計，這連鎖性的加工加害，仍持續進行中，這令人情何以堪？為了收拾一人，竟一網打盡無辜，為達目的不擇手段。這種殘暴且毫無人性的政客，令人膽戰，更令人心寒。」

藍營護主心切，反過來指控是張峻長年侵占國有地經營檳榔園並收租，傅崐萁才是為農民發聲、真正站在農民這邊的人。對此，張峻今下午在臉書回應藍營：「面對花蓮國民黨議會黨團的攻擊，張峻並不意外，張峻依法向國產署承租農地經營，卻被扭曲為『侵占國土』，這種顛倒是非、混淆視聽的手法，不正是傅崐萁一貫的伎倆嗎？」

「真正關心農民的人，不是走場面、開座談，而是實實在在地幫助農民，關心農民，面對問題、解決問題。張峻始終把農民的未來放在心上，不忍檳榔農被消耗在空洞口號與反罷免策略的擺佈中。我們呼籲花蓮的檳榔農站出來，一起罷免傅崐萁！讓真正理解農民辛勞、願意真心陪農民走過轉型之路的人，來為花蓮開啟新農業的契機。」

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