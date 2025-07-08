「賴17條」防中國統戰威脅 吳怡農：國家安全是全民責任

壯闊台灣理事長吳怡農（圖右）表示，外稱賴總統所提「賴17條」讓台灣兵凶戰危，這是扭曲事實，社會韌性與國家安全是全民共同責任。（資料照）

2025/07/08 17:00

〔記者陳政宇／台北報導〕面對中國統戰滲透，總統賴清德提出17項因應策略；但中國國台辦、國民黨立委及中研院院士陳培哲等多位學者，指控此舉恐將台灣帶向兵凶戰危局面。對此，壯闊台灣理事長吳怡農今（8日）駁斥說，這是扭曲事實，且中國數十年提升軍事力量，並非僅針對台灣、更意圖控制西太平洋，而社會韌性與國家安全是全民共同責任。

吳怡農今天接受網路節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。吳談到，或許威嚇不是解決兩岸分歧的方式，但社會韌性不能只單靠社會，外稱「賴17條」讓台灣兵凶戰危，這是扭曲事實，把中國視為「境外敵對勢力」一詞早在情報法等相關法規就已存在。

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吳怡農說明，中國提升軍事力量是幾十年來趨勢，近年更宣示以「奪下台灣」為核心目標，意圖控制西太平洋，被日本、澳洲、歐洲等國視為國安威脅；避戰最好的準備是做好準備，這就是日常與國防準備，以及社會整體韌性的重要之處，政府需顧好關鍵基礎設施，企業也要參與。

關於社會韌性，吳怡農認為，這是為了任何的突發狀況，地緣政治環境雖無法操之在己，但台灣可以確保社會有足夠的復原能力，要將國家安全視為全民共同責任，軍隊和政府各有角色，人民也有該負責的事情，整體的防禦機制才能達到嚇阻效果，亦即維持和平、承擔衝擊的能力。

吳怡農並分析「混合戰」概念，全球各國面臨軍事、資訊、法律、外交等威脅，且是不同順序的測試，列寧曾說「用刺刀探測，如果是軟泥就繼續、鋼鐵就收回來」，該理論及方法正是中國正在做的；面臨不同挑戰，不是以單一模式應戰，而是採混和應對。

此外，民代涉嫌詐領助理費案頻傳，賴清德今年初下令民進黨公職禁用三親等以內親屬任公費助理，擬納入黨章，但引發黨內反彈。吳怡農則說，沒有一個納稅人會認同撥錢給民代，又以公費補助聘請民代家人，這是改善政治文化很重要的一點，無論是三等親或二等親都不應該有太大爭議性，這也不應該只是民進黨內規，而應成為國家法規，這是政治公信力的展現。

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