鄭正鈐欠名媛1500萬律師請求不公開審理 審判長反問：不是要法庭直播

國民黨新竹市立委鄭正鈐。（資料照）

2025/07/08 16:57

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐2017年為了選舉需求，向台中「名媛」鍾家蔆借款1500萬元，但鍾女催其還款未果提告，新竹地院判鄭敗訴，應還借款，但鄭正鈐仍主張是「雙方對於往來財務認知不同」，提起上訴，高等法院今召開言詞辯論庭，鄭、鍾女均未出庭，鄭的律師王耀星當庭要求「不公開審理」，審判長問「不是要法庭直播？」直接駁回聲請；全案定7月29日上午10時宣判。

目前面臨被罷團罷免立委危機的鄭正鈐，2017年為了選舉，用支票借款的方式，開了4張支票向鍾家蔆借貸1500萬元，鍾女應允，匯款與交予現金給鄭正鈐共1500萬。不過，鍾女要求鄭正鈐還款未果，告上法院。

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新竹地院依據支票、匯款單、兩人通話紀錄等資料，認定鍾女和鄭正鈐確實存在借貸關係，判鄭正鈐須如數還錢。不過，鄭正鈐事後回應，他承認確實曾向鍾女借錢與投資，但雙方財務認知不同，已委託律師上訴。

高等法院今上午召開言詞辯論庭，鍾女和鄭正鈐均未出庭，均由律師代理。鄭正鈐的律師王耀星當庭要求「不公開審理」，清空旁聽席，令法庭人員一陣錯愕。

王耀星律師主張，依法院組織法第86條規定，「訴訟之辯論及裁判的宣示，應公開法庭行之，但有妨害國家安全、公共秩序 善良風俗之虞時，法院得決定不予公開」，因此請求此案以「不公開審理」進行。

審判長質疑「不是要法庭直播」？本案是財務案件，不符合「不公開審理」的規定，直接駁回。全案定7月29日上午10時宣判。

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