護國大遶境新竹場13日集合 王義川車隊同行大罷免大成功

新竹雙罷總部發言人林志潔服務處也製作各種顏色的飄帶，歡迎市民到服務處索取，並邀請市民參與週日的護台大遶境活動。（照片取自林志潔臉書）

2025/07/08 17:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕由全台31罷團合組的反共護台志工聯盟的「護國大遶境」環台活動，4日從花蓮集結出發後，13日將到新竹市，民進黨立委王義川也組義川車隊同行，13日當天下午3點半從樹林頭夜市出發，晚間在香山天后宮也有新台派上線的開講活動，飄帶及大罷免大成功的旗幟當天也會發放，新竹雙罷總部發言人林志潔也與志工準備大罷免大成功的飄帶，邀市民13日參與護國大遶境，同時26日站出來投罷免同意票。

竹市民進黨部與多名市議員提到，大家瘋狂敲碗的護國大遶境大罷免大成功宣傳活動，本週日（13日）要來新竹市了！第一站在新竹市樹林頭夜市停車場，下午3點半集合，預計遶行市區後，終點到香山天后宮，當晚也會有政治評論員李正皓所主持的「新台派上線」節目現場開講，而民進黨立委王義川發起的義川車隊13日當天下午也會與護國大遶境會合出發，展開市區車隊遶境。

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新竹雙罷總部發言人林志潔也在服務處準備大罷免大成功的飄帶，歡迎市民到服務處索取，同時呼籲現在是反共護台的關鍵時刻，籲市民726站出來投同意罷免票，2票都同意，新竹重開機。

護國大遶境新竹場13日集合，民進黨立委發起的王義川車隊也會隨行參與，期透過護國大遶境宣傳大罷免大成功。（記者洪美秀翻攝）

護國大遶境新竹場13日集合，晚間6點在香山天后宮也有新台派上線節目開講，期宣傳大罷免大成功。（記者洪美秀翻攝）

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