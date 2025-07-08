尬爆！留美林沛祥自詡「Top 1％」唸不出台積電英文全稱影片被翻出

林沛祥今年3月在自己主持的節目上想撂英文，卻唸不出台積電正確英文名稱。（資料照）

2025/07/08 17:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自詡為台灣「Top 1%」，甚至酸罷免團體是「社會邊緣人」、「狗屎」惹議的國民黨基隆立委林沛祥，近日被翻出數月前評論台積電擴大對美投資一事時想撂英文，卻連台積電的英文簡寫和全稱都說不出來，甚至轉頭向旁人「求救」，尷尬影片曝光掀起網友熱烈討論！

今年3月台積電董事長魏哲家在白宮宣布擴大對美投資1000億美元，引發各界關注。當時藍白跳出來唱衰、散布疑美論，並批評賴政府「把台積電賣給美國」。當時林沛祥在《中廣》節目上談及此事，酸台積電要變「美積電」時，想要撂一下英文卻出糗，「我記得台積電叫那個……叫什麼AS……TS」，這時林沛祥扭頭看向鏡頭外的人，似乎在求救，在旁人提醒下，林沛祥才順利說出「TSMC」。

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接著林沛祥又想「挑戰」念出台積電英文全稱，「TSMC是Taiwan……呃……（低頭看平板）Taiwan Manu……Taiwan Manufacture and……嗯……叫什麼？我記得叫Taiwan Manufacture and Semi……Taiwan Semiconductor and Manufacture……呃……Center之類的吧。」林沛祥嘗試了4、5次全部都念錯，正確的TSMC全稱為「Taiwan Semiconductor Manufacturing Company」。

這段尷尬片段近日被翻出分享到Threads上，引發大批網友嘲諷，「他真的會講英文嗎？一般的公司只要是C，就會聯想到Corporation或Company，居然用Center？」、「15歲就留美這種程度？」、「他是不是一開始想說ASML，半桶水真的不要隨便開口耶」、「這種東西自稱top 1%，多瞧不起台灣人？」、「這種咖也能在國立大學任教，到底是特權？還是真的學問好？」、「他英文是亂掰重組的嗎」。

罷團「基隆絕沛」也轉發影片吐槽，「連台積電英文都不知道的獻醜影片……影片標題可以考慮改為『英文程度崩裂，也不剪片竟然留給全世界』！林沛祥自製節目還原了林沛祥的真實智識程度，留美博士林沛祥對台積電和日本先進半導體製造的英文名稱近乎是無知的狀態，不知道哪裡來的勇氣敢大肆評論台積電投資美國。如果林沛祥自己不尷尬，尷尬的就是2024年投票給林沛祥的9萬多位基隆人。」

這已經不是林沛祥第一次被質疑英文程度，說話總是喜歡夾雜英語單詞的林沛祥，今年5月被旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）點評其博士論文，揪出不少文法錯誤，包括單複數不分、時態不分、錯用不定詞等等，毫不留情狠酸「林沛祥十五歲就到美國求學，一直住到『免服兵役』才回台灣。林沛祥在不同的大學取得4個學位，結果英文爛成這個樣子。其實林沛祥有請人幫忙修改英文，我只能說『神仙難救沒命客』，或林沛祥捨不得花錢，改過的英文還是錯誤百出」，讓網友笑翻。

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