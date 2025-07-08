台美關稅談判進行中 黃國昌嗆「黑箱」：無從評論

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/07/08 16:19

〔記者林哲遠／台北報導〕美國設定暫緩施行高關稅期限將於9日到期，7日開始寄發首批關稅暨貿易協議通知書，在川普宣布對日韓商品加徵25%關稅之際，台美關稅談判仍在進行中。對此，民眾黨主席黃國昌今日受訪時聲稱，在此黑箱談判的環境下，請大家見諒自己無從評論，因為毫無評論的基礎。

黃國昌表示，針對美國川普總統採行的高關稅政策，民眾黨團一而再、再而三提出呼籲，民進黨過去告訴台灣公民社會，對外經貿談判公民社會與國會要有事前、事中的參與與監督，不是談完了後，回來告訴大家yes or no要畫押。

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黃說，從2023年至2024年民進黨的政治人物及學者所發表的文章，最少1千篇以上，都在講公民社會事前、事中的參與，包含前總統蔡英文、領軍談判代表團的行政院副院長鄭麗君等人都是如此主張，令人遺憾的是，他們掌握權力後完全不是這麼回事。

「記者朋友問我這個問題，我不是不願回答大家，而是無從回答！」黃國昌強調，他回答問題的習慣是有事實基礎，但在野黨目前連基礎資訊都沒有，在此黑箱談判的環境下，請大家見諒自己無從評論，因為毫無評論的基礎。

此外，針對因應高關稅的4100億元特別條例，黃國昌也說，在談判結果出來前，他也真的不知道要在怎樣的基礎上，有意義討論這個問題，不過，立法院已準備好了，準備好等行政部門到底什麼時候要提供國會最基礎的資訊，沒有資訊的情況下無從判斷、進行。

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