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    「基隆絕沛」徵求候補監票員 務求投開票所都有人監票

    推動罷免國民黨立委林沛祥的罷免團體「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，徵求候補監票員，以備不時之需。（取自截圖）

    推動罷免國民黨立委林沛祥的罷免團體「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，徵求候補監票員，以備不時之需。（取自截圖）

    2025/07/08 16:38

    〔記者俞肇福／基隆報導〕推動罷免國民黨立法委員林沛祥的罷免團體「基隆絕沛」領銜人陳青逸今天（8日）表示，中央選舉委員會公告7月26日投票，基隆市283個投開票所，罷團「基隆絕沛」徵求監票員，目前正取283位額滿，但是仍需要一批候補監票員，務求每個投開票所都有人監票，歡迎民眾報名。

    陳青逸表示，有意願擔任候補監票員的民眾，必須參加7月19日的講習說明會、7月26日全天投開票的監票作業；有意願擔任監票員者，請加入Line官方帳號，留下訊息「我有意願擔任候補監票員、姓名、電話」，將有專人聯繫。

    根據選舉罷免法規定的候補監察員資格為，年滿18歲而「無」下列情事之一者，得擔任投票所、開票所監察員，（一）公職選罷法第26條各款（內亂外患貪污等罪）或第27條第一項（軍人）各款情事之一。（二）提議人之領銜人、被罷免人。（三）提議人之領銜人、被罷免人之配偶及直系親屬。（四）年滿72歲以上或健康情形顯不足以執行監察職務者。

    陳青逸指出，無上述情況而有意願報名候補監票員，得需附上國民身分證影印本或最近3個月內戶籍謄本；確定申請擔任監票員，必須參加講習，未經核准而不參加講習者，視為放棄，由基隆市選委會另行遴派。

    推動罷免國民黨立委林沛祥的罷免團體「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，徵求7月26日罷免投票時的候補監票員，以備不時之需。（記者俞肇福攝）

    推動罷免國民黨立委林沛祥的罷免團體「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，徵求7月26日罷免投票時的候補監票員，以備不時之需。（記者俞肇福攝）

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