傅崐萁誣指民進黨買廣告攻擊挨告 黃帝穎：在法院擺爛更凸顯罷免必要

律師黃帝穎。（資料照）

2025/07/08 15:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁2025年2月26日指控，民進黨中央黨部下預算買媒體攻擊在野黨立委，當天民進黨發言人吳崢要求拿出證據否則提告，未獲正面回應。吳崢2025年3月3日偕律師黃帝穎召開記者會表示，會到台北地院向傅提起民事訴訟，求償200萬元、要求在各大報刊登澄清啟事。對此黃帝穎表示，6月27日台北地院開庭審理被告傅崐萁誣指「民進黨中央下預算買置入性行銷買廣告攻擊傅崐萁」案件，法官請傅崐萁依法提出答辯狀繕本予原告、提出完整錄音光碟。超過十天過去了，傅崐萁毫無回應。

黃帝穎在臉書PO文表示，傅崐萁三大犯罪前科包括二案經濟犯罪判刑定讞入獄、一案偽造文書犯罪判刑定讞，傅崐萁多案歷審有罪的訴訟經驗豐富，竟又在法院擺爛！6月27日台北地院開庭審理被告傅崐萁誣指「民進黨中央下預算買置入性行銷買廣告攻擊傅崐萁」案件，法官請傅崐萁依法提出答辯狀繕本予原告，提出完整錄音光碟。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎直言，傅崐萁二大拖延藐視司法，超過十天過去了，傅崐萁毫無回應，傅崐萁明顯在法院擺爛，二大拖延印證傅崐萁藐視司法、欠缺法治教育，當然立法品質堪憂，尤其傅崐萁強推的「擴權法案」已被憲法法庭判決違憲，一再凸顯罷免的必要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法