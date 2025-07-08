黃國昌選台北市長？蔣萬安4字回應

台北市長蔣萬安8日出席台北市工務局新建工程處「堤頂交流道往北匝道動線改善工程」通車儀式，並接受媒體訪問。（記者張嘉明攝）

2025/07/08 15:50

〔記者孫唯容／台北報導〕民眾黨主席黃國昌日前率黨籍議員幫5位國民黨立委反罷免站台，有傳言指出，黃國昌2026年可能轉戰參選台北市長。蔣萬安今（8）日上午出席堤頂交流道往北匝道動線改善工程通車儀式，針對該傳言蔣萬安僅回應「謝謝、謝謝」，媒體再追問認為黃國昌會是可敬的對手嗎？蔣萬安並未回覆。

傳出黃國昌恐將參選北市長，國民黨市議員、北市議會黨團書記長李明賢指出，目前藍、白是在大罷免中，希望把所有立委都保住，目標希望7月26日大家出來投不同意票，今年的事情先處理完，還沒有想到2026的選舉，這是民眾黨主席黃國昌和國民黨主席朱立倫共同的目標。

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另外，外傳民眾黨希望台北市長選舉有「母雞」拉票的作用？李明賢說，兩黨的主席，現在所思考的都是如何度過大罷免的難關，至於2026的議員、市長的選舉布局，目前都言之過早，就他所知兩黨主席都沒有談過明年選舉的問題。

民眾黨北市議員陳宥丞則表示，面對大罷免，此時此刻，全台灣的只有反民進黨獨裁、反民進黨一黨獨大，以及反民進黨惡罷的勢力，藍白不要被這個消息分化，這種刻意的操作別有用心，故意在藍白之間見縫插針，故意把在野的勢力分散，這是在轉移焦點，轉移賴清德總統「十講」不敢繼續講下去。

至於民眾黨2026的布局？陳宥丞則表示，如同學姊黃瀞瑩所說，地方選舉議員有母雞會相對好選，甚至民眾黨基層也表達希望有更多母雞、太陽，但是民眾黨全黨在此時大家都很清楚是要怎麼樣營救前主席柯文哲、還有如何反惡罷，這個時候大家不在意2026、2028布局，先將這一仗打完再說。

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