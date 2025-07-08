大罷免三階投票「公民監票」 台中3罷團送出777位監察員名單

台中市罷免國民黨立委3罷團今順利送交777名監察員名冊。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/08 16:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免首波24名國民黨立委罷免投票7月26日舉行，台中市包括第四區廖偉翔、第五區黃健豪、第六選區羅廷瑋的罷免案也將同日投票，為確保投票當日的公平與投票人權利，包括中四區展翅廢翔、中五區斷健行動、中六區敲羅行動等3個罷免團體，今日下午聯合前往台中市選舉委員會，送交各區推薦的投開票所監察員名單，共777名公民監票志工挺身而出挑起「公民監票」重任，7月26日投票當天將全力守護投票秩序，罷團也再度喊話「大罷免、大成功」，盼民眾務必投下同意罷免票。

包括展翅廢翔發言人高凡璽、斷健行動發言人「台灣衣美局」及敲羅行動發言人「呱呱」指出，中四區將有253個罷免投開票所，中五區有294個投開票所，中六區有230個投開票所，共需777名監察員，罷免行動從一階走到三階，過程中遇到各式狀況，令罷團焦慮，但公民熱情遠超過想像，所需的監察員人數很快達成，甚至超出目標，證明罷免行動獲公民支持。

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三罷團強調，民主不是比誰資源多、聲量大就能取勝，這幾週各區掛設看板時四處碰壁，不少支持者不敢公開表態，感謝公民挺身而出參與「公民監票」，證明即使在最困難的環境中，民意也不會被消音，罷團推薦的監察員將遍佈777個投開票所，預防任何奧步與脫序行為，確保民眾能7月26日安心投票、不受干擾。

三罷團呼籲，只要大家站出來，親中、違背民意的不適任立委終將在人民的反撲中被下架，7月26日是人民的重新選擇行動，籲大家投下同意罷免票，「大罷免、大成功」。

台中3罷團今送交監察員名冊再喊話「大罷免、大成功」。（記者蘇孟娟攝）

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