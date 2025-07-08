安倍晉三逝世3周年 紅毛港保安堂辦追悼會

日本前首相安倍晉三逝世3周年，鳳山區紅毛港保安堂今舉辦追悼會，典禮開始眾人先默哀1分鐘。（記者陳文嬋攝）

2025/07/08 15:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台日友好，日本前首相安倍晉三今年逝世3周年，高雄市紅毛港保安堂今舉辦追悼會，許多民眾感念安倍晉三對台灣的貢獻，一起向安倍晉三銅像獻花致敬。

日本前首相安倍晉三2022年7月8日遭刺殺身亡，高雄市鳳山區紅毛港保安堂打造安倍晉三銅像，並設立安倍紀念公園，每年吸引4千名日本人來訪，今年適逢安倍晉三逝世3周年，廟方今舉辦追悼會，典禮開始先默哀1分鐘，主委張吉雄、民進黨立委許智傑、前內政部長余政憲等人，向安倍的銅像獻花致敬。

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張吉雄致詞表示，感念安倍晉三對台灣貢獻，首次遇刺日7月8日舉辦追悼會，未來將繼續辦下去；立委許智傑說，日本政要只要來到高雄，都會參訪紅毛港保安堂，緬懷安倍晉三貢獻，對台日友好有很大幫助。

民間團體如台灣高座之友會、許多民眾獲悉訊息，自發性獻花追思安倍晉三；日本水交會、海上自衞隊機場高木義認為安倍死後演變為神話，他表示，台灣有事就是日本有事，他退休來台擔任志工、扮演橋梁，為台日友好繼續努力。

日本人竹田步未住在日本奈良縣，距離安倍晉三遇刺地很近，事發前常去現場，但安倍晉三遇刺身亡後，感到難過不敢再去，她近日來台訪友，獲悉追悼會訊息，今與台灣男友鄭棋鴻前來追悼安倍晉三。她說，安倍晉三對日本很有貢獻，不幸遇刺身亡後，日本人都很懷念他，今親眼看到台灣人為安倍晉三打造銅像，還舉辦追悼會，她深受感動。

民眾向安倍晉三銅像獻花致敬。（記者陳文嬋攝）

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