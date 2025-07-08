安倍晉三過世3年 李逸洋墓前獻花致意

駐日代表李逸洋夫婦赴安倍家墓獻花。（駐日代表處提供）

2025/07/08 14:28

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕駐日代表李逸洋今天出席於山口縣長門市舉行的「安倍晉三前首相追思會」，並代表台灣在安倍的墓前獻花致意，感謝安倍生前致力於守護區域和平與深化台日友好所做出的貢獻。

安倍在2022年7月8日於奈良市街頭宣講時遭到暗殺身亡，今天是他過世滿3年。暗殺地點奈良市大和西大寺車站前，今天設置了獻花台，一早就有大批民眾前來獻花悼念。

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安倍的故鄉山口縣長門市今天也舉行了追思會，安倍昭惠夫人和眾議員高市早苗、西村康稔、岸信千世、吉田真次等、參議員山谷惠理子、佐藤啓，以及山口縣當地政要等出席。台灣方面則有李逸洋夫婦、駐福岡辦事處長陳銘俊、立法委員李坤城、陳俊宇與行政院政務顧問野崎孝男到場，展現台日兩國對安倍前首相的共同懷念與崇高敬意。

高市早苗表示，安倍前首相於2016年提出「自由且開放的印太戰略」（FOIP），獲得國際社會廣泛支持，是今日印太安全秩序的重要根基。她並表示，安倍生前與美國總統川普與俄羅斯總統普廷建立穩固互信，充分展現日本外交的能量與領導力。她強調，未來將延續安倍崇高的外交理念，持續提升日本在國際舞台的主導地位。

在追思會開始前，李逸洋夫婦特別前往當地安倍家墓獻花致意，代表台灣向安倍一生致力於守護區域和平與深化台日友好所做出的貢獻，表達最深切敬意與誠摯感謝。

李逸洋強調，面對中國日漸升高之軍事威脅，國際社會持續齊聲呼籲維持台海和平穩定，多國派遣軍艦通過台灣海峽展現支持，安倍前首相生前提出「台灣有事即日本有事」極具高度遠見。安倍前首相的遠見為台日關係及世界和平注入深厚基礎，係台灣永遠的友人。

安倍昭惠夫人逐一向到場貴賓致意，並感謝今日台灣友人遠道來訪長門，並前往安倍家墓所獻上追思之意。她表示，希望大家都能記得安倍前首相的信念與精神，她也將繼續努力，讓其遺志得以延續與傳承。

駐日代表李逸洋（右４）夫婦偕立法委員李坤城（右２）、陳俊宇（左２）向安倍昭惠夫人（中）、眾議員高市早苗（左４）、眾議員岸信千世（左）、眾議員吉田真次（右）、參議員山谷惠理子（左３）致意。（駐日代表處提供）

駐日代表李逸洋夫婦於追思會前晚宴請山口縣當地政要，安倍昭惠夫人到場致意。（駐日代表處提供）

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