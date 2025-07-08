舉豐原五口命案憾事 國民黨台中議會黨團籲中央提打詐具體方案

國民黨台中市議會黨團今天召開「全力打詐！不要再搞政治惡鬥」記者會，要求中央拿出打詐具體解決方案。（記者陳建志攝）

2025/07/08 14:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中發生疑遭詐騙的「豐原五口命案」憾事，國民黨台中市議會黨團今天召開「全力打詐！不要再搞政治惡鬥」記者會，認為詐騙已經成為一個產業鏈，民進黨政府卻每天只專注打壓政敵異己，要求加重詐騙刑責，並嚴懲暴力討債，包括金管會、數發部及司法單位都應提出具體解決方案。

國民黨黨團書記長李中表示，全台詐騙受理件數從2022年的2.9萬多件，到去年已經攀升至5萬多件，憂心台灣詐騙已經形成利益高達千億元的詐騙產業鏈。質疑已經打通許多政府單位，檢察官、法官對詐騙案件也不重視，以豐原一家五口被詐騙的事件來說，相關主嫌竟以15萬元交保，甚至日前還發生有律師協助詐騙集團辯護的情況，難免讓人懷疑詐騙集團已經透過律師打通檢警調的關節，使得詐騙犯交保金低、判刑也輕。

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市議員賴義鍠則以親身阿姨為例，被詐騙集團騙了千萬，連想拿回成本都遙遙無期，「養、套、殺」的案例每天在民眾身邊發生；議員黃馨慧則說，親朋好友很多人都遇到詐騙，手法日新月異，認為中央刑責太低，讓詐騙犯願意冒這個風險，尤其地下錢莊逼債，逼死人很可惡，中央為何不敢對他們宣戰？張瀞分議員則說，台灣已經變成詐騙王國，要加重詐騙刑責，嚴懲暴力討債。

民進黨市議員謝志忠表示，豐原一家五口不幸的命案，是一起令人非常遺憾的社會悲劇，當務之急是盡速查明真相，揪出幕後黑手，萬萬不要再有任何的政治操作！

張芬郁議員也說，又是台中甩鍋給中央的一大鉅作，國民黨台中市黨團該做的是督促該黨立委和盧市長找出方法向詐騙集團宣戰。

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