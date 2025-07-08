台美關稅牽動4100億特別條例 王鴻薇：11日院會可能處理

立法院程序委員會今討論11日、15日院會議程，會中表決通過國民黨團提案，將議程草案提報院會處理。（記者謝君臨攝）

2025/07/08 13:59

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院程序委員會今討論11日、15日院會議程，會中表決通過國民黨團提案，將議程草案提報院會處理。對於11日院會會否處理規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，國民黨團書記長王鴻薇於會後受訪表示，大家都很關心台美關稅進度，很多民眾希望趕快通過包含產業支持和普發現金的部分，因此11日有可能處理特別條例，仍在密切討論中。

立法院院會4日原預計表決4100億元特別條例草案，不過，由於對美關稅談判結果尚未出爐，朝野黨團經溝通後決定暫緩處理。

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美國總統川普4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，對多國徵收11%至50%不等的關稅，台灣稅率為32%，引發全球金融市場動盪。不過他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅，各國把握時間與美談判，盼爭取較低稅率。美國今天宣布14國的新對等關稅稅率，預計8月1日上路，目前未包含台灣。

由於台美關稅結果牽動4100億元特別條例處理時程，外界關注立院會否於11日院會進行處理。對此，王鴻薇表示，大家都很關心台美關稅進度，因為今天出來日本、韓國其實狀況並不好，關稅都達到25%。現在政府一直黑箱作業，我們難以抓摸，很多民眾希望趕快通過包含產業支援還有普發現金的部分。

王鴻薇指出，這次院會議程黨團成員還是會進行討論，因為大家很擔心8月1日就實施對產業影響滿大的。現在美國給的時間並不長，至少立院先把產業支持和普發現金的相關條例先行通過，所以11日有可能會處理特別條例，目前大家密切討論中。

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