罷團涉P圖、AI變造挺罷 國民黨團轟司法雙標

立法院國民黨團今日召開記者會，質疑司法單位淪為民進黨政府鬥爭在野黨的工具。（記者塗建榮攝）

2025/07/08 14:07

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今日召開記者會，質疑罷團利用P圖、AI影像聲音變造和期約賄選等違法方式，為大惡罷添柴火，但檢調視而不見、視而不查。國民黨團強烈質疑，司法單位淪為民進黨政府鬥爭在野黨的工具，即便是罷團明顯涉及違法，在野黨提出相關違反選罷法告訴，司法檢調完全不動如山。

國民黨團質疑司法檢調雙標，檢調單位對批判、質疑民進黨政府的圖片、文字，使出強力手段進行調查、約談、搜索甚至羈押。黨團呼籲司法單位好好檢討交保、羈押標準有沒有一致性的公平。同時也呼籲國人，在7月26日一定要出來投下反對罷免票，堅決不同意大惡罷。

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黨團副書記長王育敏指出，前民進黨立委賴坤成號召親友包台鐵專列，萬人遊花東，食宿都會安排挺罷商家，已經構成賄選；而側翼去年把所有藍委通通P圖成遺照，涉及恐嚇威脅，但司法沒有積極偵辦；王育敏強調，司法不能淪為政治工具，要保有獨立性，絕不可以辦藍不辦綠。

國民黨立委葛如鈞也說，用AI變造聲音，P圖韓國瑜、陳傑憲、職棒啦啦隊支持大惡罷，連最基礎的道德都沒有，已經觸犯刑法146條「妨害投票正確罪」。要防止AI介選不是沒有辦法，只要政府願意正視AI所帶來的衝擊和變局，透過法規、法制的制定，再配合細部規範，就能夠減少AI所帶來的危害。

葛如鈞表示，今年初全體國民黨立委被P圖做成靈堂，檢調辦了嗎？調查了嗎？約談、搜索誰了嗎？檢調衝進藍營黨部抓走、調查200多人，檢調有用同樣標準，去檢視綠營相關人士嗎？葛如鈞呼籲檢調找回初心，該辦就辦，該查就查，不要讓民眾有辦藍不辦綠的誤解。7月26日國人一定會站出來，不同意任何P圖、AI影像聲音變造和期約賄選，不同意大惡罷。

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