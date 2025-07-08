港版國安法上路5年 學者：紅色恐怖橫行「不是黨的寶貝不能參選」

中研院社會學研究所客座研究員陳健民（左二）說，國安法上路後有1萬多人被抓捕，有些甚至不是用國安條例。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/08 13:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「港版國安法」在香港實施5週年，全球關注香港是否仍具高度自治。台灣香港協會理事長桑普表示，香港已經沒有自治了，現在只剩黨治，紅色恐怖橫行、國安凌駕一切。如果不是黨的寶貝，不可能可以參選，香港公民社會更被破壞，結社自由蕩然無存。

中華港澳之友會今日舉行「港版國安法實施5週年對港人生活的衝擊與反思」座談會，邀請專家學者分析國安法2020年6月30日施行後，香港社會5年來顯著變化。

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桑普指出，國安法在香港實施5年造成8大影響，一、公民社會被破壞，人與人之間的信任削減，結社自由蕩然無存。二、政治組織被清除，選舉制度人大化。三、新聞自由被鎮壓。四、司法制度被改造，國安法關敲紅槌。五、紅色恐懼日常化、洗腦教育持續深化。六、經濟蕭條恆常化，港中融合續加速。七，人口換血白熱化、專業人才出走。八、文化語言被改造、身分認同被箝制。

「香港現在已沒有自治，只剩下黨治！」桑普說，在香港，紅色恐怖橫行，結社自由不存，只剩下游勇散兵，香港社會越來越原子化，方便中共極權操控，有超過100多個民間組織、香港教育人員協會、職工盟都被迫解散，連宗教團體也被關閉。

桑普批評，在選舉方面，如果不是黨的寶貝，你不可能可以參選。香港的本土政黨幾被解散，現在只剩民協，該團體是溫和民主派，區議會則被中共完全操控。

中研院社會學研究所客座研究員陳健民說，國安法上路後有1萬多人被抓捕，有些甚至不是用國安條例。條例施行後，港府整頓教育、解散公民團體、審查言論等等，有人就說「香港已死」。香港不只是羈押，也有用收編的方式，香港新聞自由排名從第8名掉到140名，經濟發展越來越需要配合北京的發展目標。

陳健民說，公民社會方面，中共把治理中國的方法引進香港，採取不同分類的管理，若跟國際有聯繫的、涉及人權、自由的團體，都遭到強力打壓。與民主自由無關的環保、勞工團體，對有保留一些空間，但上街遊行仍非常困難。

據分析，國安法上路後，約40萬港人離開香港不願意再回去，英國調查研究發現，離開香港的人很多有受過大學教育。這對香港的政治、文化結構將產生改變，現在港人在餐廳用餐都不敢談公共事務，以免被人檢舉。

陳健民強調，現在港人有集體不行動、集體不作為，過去投票率有70幾趴，2023投票率只剩20幾趴，很多留下來的港人認為是「假選舉」所以不出來投票，這是「軟對抗」，港府也會要求港人表忠。

前香港中文大學生會副會長羅子維批評，香港的大學現在必修國安課程，內容提到威權主義是好的，刻意為中國威權專制「洗白」。中小學課程也被加入國安課程，中小學教師必須通過國安課程的考試。

羅子維說，現在連餐廳申請牌照，都要聲明不會有冒犯行為，不得做出違反公眾利益的行為，當然定義相當模糊，中共試圖控制香港社會，讓港人至少表面上維持對中國的忠誠。

台師大東亞學系教授范世平表示，國安法5週年更讓人覺得「一國兩制不可信」，中共領導人習近平2019年說九二共識就是一國兩制，當台灣人看到香港從「一國兩制」變成「一國一制」，台灣人當時就驚醒了，香港已為台灣示範一次。現在的香港越來越內地化，外商對港投資裹足不前，已失去東方明珠色彩。

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