無懼風雨！南投罷免馬文君 「護國大遶境」上街車掃

南投罷免馬文君自辦「護國大遶境」，罷團冒雨在埔里車掃，吸引許多民眾自發在街頭舉牌聲援罷免。（「All罷馬」罷團提供）

2025/07/08 13:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕全台大罷免「護國大遶境」遊行，原訂7月8日在南投登場，但因丹娜絲颱風而取消，不過罷免馬文君的罷團，今仍分別在埔里、草屯自辦「護國罷馬」車掃，即便颱風甫過天氣不佳，志工們仍無懼風雨集結上街，盼號召更多民眾，在8月23日投票同意罷免，下架違憲立委。

「All罷馬」罷團表示，今上午埔里車隊出發就遇上天氣不佳，但志工熱情未被風雨打斷，不僅剛出發就有民眾為團隊加油打氣，來到市區轉運站附近，還有民眾自發冒雨舉牌聲援，高舉「同意罷免」標語。

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車掃途中也有許多民眾主動加入遊行，最後還有80歲的阿公在車掃結束後捨不得解散，直說「我還可以再繞耶」，在在證明許多南投人是願意為公義挺身而出。

「草屯罷馬志工團」指出，今也在草屯自辦「護國罷馬」車隊遊行，許多志工不畏風雨，穿上雨衣，並在機車插上旗幟就加入車掃，眾人繞行草屯市區最熱鬧的路段，向沿街居民表達罷免不適任立委的訴求，希望透過由下而上的公民覺醒，一起在8月23日的罷免投票翻轉南投。

南投罷免馬文君自辦「護國大遶境」，罷團在草屯市區進行車掃，號召8月23日投票下架違憲立委。（「草屯罷馬志工團」提供）

南投罷免馬文君自辦「護國大遶境」，罷團冒雨在埔里車掃，吸引許多民眾自發在街頭舉牌聲援罷免。（「All罷馬」罷團提供）

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