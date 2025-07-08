羅浚晅任台灣北社理事長 衝刺大罷免、反擊中國滲透

北社7月5日完成理監事改選，由副社長羅浚晅當選新任理事長。（資料照）

2025/07/08 13:14

〔記者林哲遠／台北報導〕獨派團體台灣北社今日指出，北社已於7月5日完成理監事改選，由副社長羅浚晅當選新任理事長。羅表示，改選順利完成，感謝社員的信任與支持，也感謝各界對台灣民主的關注與期待，正是這份堅定守護本土、推動民主的信念，成為北社持續前行的核心動力。

針對未來發展，台灣北社預告，北社將以深化本土民主、人權保障及推動轉型正義為核心任務，延續其在台灣民主運動中的歷史定位，並進一步強化公民社會的實踐能量。北社向歷任社長致上崇高敬意，包含創社社長吳樹民資政，以及周福南、張葉森、李川信等歷屆社長們的貢獻與指引，新團隊將延續「台灣優先、國家利益至上」的理念，引領北社持續在民主道路上堅定邁進。

請繼續往下閱讀...

此外，改選完成後，北社召開首次理事會議，臨時動議通過成立「大罷免特別宣講團」，期能在關鍵時刻發揮最大影響力。

北社提及，面對藍白聯盟於立法院強行通過三大惡法，引發憲政危機與民主倒退，台灣北社、台灣社與多個公民團體自2024年12月26日起，共同發起「全台大罷免」行動。民間志工與資源迅速集結，汲取過往2018高雄罷韓、2024基隆拆樑經驗，針對破壞憲政秩序的國民黨立委展開全面罷免。

在這場公民運動的關鍵階段，北社舉辦了兩場深具意義的閉門會議，主題分別為「民主共識、反共同行」、「正台派、正藍軍閉門會談」。北社說明，5月4日首次會議聚焦國安滲透，深入討論中共對台灣社會各層面的滲透手段；5月18日第二次會議則關注文化與教育，探討如何鞏固台灣主體意識與價值基礎，2場會議彰顯北社在反共護台行動中的堅定立場與積極作為，成功凝聚民間共鳴。

多位新任理事，同時亦為「大罷免人權律師團」的重要成員。北社回顧，企業家曹興誠董事長原對罷免持保留態度，但在得知羅浚晅社長與翁銘章社長積極倡議罷免行動後，決定共同投入志工行列，自詡「第三號志工」，目前罷免行動已擴展至桃園、台中、台北等地，地方團隊積極推進連署、街講與社區動員，凝聚強大民意，對於這些為台灣民主奮鬥的公民力量，台灣北社表達最高敬意。

北社表示，此次罷免行動不僅是政治反制，更是對抗中國代理人、守護民主體制的自救行動。罷免是人民行使主權、制衡立法專斷與資源濫用的重要憲政工具，隨著行動邁入第二階段，各地座談與論壇陸續展開，北社除參與發起，也全力投入宣講與後勤支援，展現卓越組織動能。

「大罷免」絕非藍綠惡鬥，而是全民對中國滲透的清醒反擊。北社強調，延續本土運動的歷史脈絡，正面回應立法院惡法帶來的憲政危機，彰顯公民社會對民主與主權的高度警覺，當中共透過代理人操弄國會、癱瘓體制，人民唯有以罷免行動重新定義代議政治的底線與誠信。

北社重申，這場罷免不是終點，而是台灣民主的新起點。民主不應靠少數人信守，主權更不會自然存在。唯有全民齊心，投下罷免同意票，反共力量才能更堅實有力。讓民主在這片土地深根發芽，為未來世代捍衛真正尊嚴與自主的國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法