批陳冠安變造發文抹黑 翁達瑞籲朱立倫「管教一下青年軍」

翁達瑞近日發文分析為何應該罷免國民黨立委羅智強，不料他的發文卻遭「罷吳四騎士」之一的陳冠安（見圖）變造抹黑，翁達瑞為此發文痛批陳冠安「賊比人惡」，被揭穿後反指控對方造謠，並呼籲國民黨主席朱立倫「管教一下青年軍」。（圖擷自臉書）

2025/07/08 14:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第一波大罷免進入最後倒數，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）近日發文分析為何應該罷免國民黨立委羅智強，不料他的發文卻遭「罷吳四騎士」之一的陳冠安變造抹黑，翁達瑞為此發文痛批陳冠安「賊比人惡」，被揭穿後反指控對方造謠，言語間充滿攻擊與威脅，並呼籲國民黨主席朱立倫「管教一下青年軍」。

翁達瑞在臉書發文指出，國民黨的青年軍墮落，年紀輕輕就學會欺騙。除了偽造罷免連署書，還會變造他人的臉書貼文內容編排，被抓包後還強詞奪理。他直言「我說的就是陳冠安，朱立倫應該嚴加管教」。

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翁達瑞表示，他昨天寫了一篇文章分析羅智強的人格與思路，發現羅是個「無料」與「狡騙」的政治人物，並指他的分析是基於羅智強喜歡揚言提告，走路作秀，以及理光頭搶鎂光燈等行為。

翁達瑞強調，他的文章結構完整，引言之後描述羅智強的三類欺瞞行為，用的小標是「提告」、「走路」、與「理光頭」。不料國民黨前青年部主任陳冠安變造他發文內容的順序，將第三類行為的「理光頭」貼在引言之後，讓讀者誤認理光頭是這篇文章的重點。

翁達瑞批評，為了擴大抹黑的效果，陳冠安轉傳變造過的截圖到幾十個粉絲專頁，還用了一個惡意抹黑的標題：「大罷免大發瘋，羅智強理過光頭就要被罷免！？」

翁達瑞質疑，陳冠安的企圖非常明顯：透過移花接木的手法，謊稱他把「理光頭」當作罷免羅智強的理由。但事實上，理光頭只是他用來形容羅智強頻繁改變造型的標題，不是罷免羅的理由。

翁達瑞表示，他在發現陳冠安變造文章後，他便發了一篇文要求陳撤文並道歉。陳冠安的動作也很快，36分鐘後又將這篇新文截圖貼到他的版面公審。翁達瑞批評，陳冠安不僅沒道歉，反而指控他誤導、造謠。且陳冠安語帶威脅（提告），還嘲笑他的中文不好。

翁達瑞表示，如同他對高虹安的期待，他也希望陳冠安學好。於是到陳的版面留言開導，希望陳能改掉說謊的習慣。但陳冠安卻加碼硬拗，宣稱他只「擷取」文章重點評論，完全沒有變造的問題。

翁達瑞質疑，對話之間，陳冠安頻頻攻擊，用詞包括「誤導、造謠、爛死、丟臉、好笑、白癡、跳針、崩潰」等。陳冠安還多次提到「法律」與「北檢」，威脅對他提告的意味強烈。

翁達瑞指出，陳冠安的行為是典型的「賊比人惡」：變造他人的貼文內容編排在先，被揭穿後反指控對方造謠，言語間充滿攻擊與威脅的用語。並指陳冠安今年才35歲。不知道是本性或被國民黨帶壞，言詞缺乏該有的誠懇，攻擊性極強，且帶有扭曲與硬拗的風格。

翁達瑞直言，在這波大罷免熱潮，多位國民黨青年軍涉入連署書的偽造，遭到檢察官的起訴。陳冠安也是涉案人之一，雖然罪證還不到起訴的程度。事實上，這也不是陳冠安第一次抹黑他。

翁達瑞強調，年輕黨員是政黨的未來與希望。所有政黨都希望招募正直與誠實的青年，才能贏得人民的長期信賴。有陳冠安這種變造截圖、事後硬拗的青年軍，實非國民黨之福。他為此也在文末呼籲「建議朱立倫管教一下國民黨的青年軍，特別是陳冠安」。

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