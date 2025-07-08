羅廷瑋稱颱風「屏東海上太陽能板平台全毀」 綠議員、罷團批造謠

藍委羅廷瑋指颱風「海上太陽能板平台全毀」，遭綠議員、罷團批造謠。（取自羅廷瑋脆發文）

2025/07/08 13:08

〔記者黃旭磊／台中報導〕丹娜絲颱風重創屏東海岸，國民黨台中市立委羅廷瑋面臨罷免風暴，昨天（7日）在脆（Threads）發文指出「就是現在！此時此刻，屏東海上太陽能板平台全毀！」當地為旭東環保科技執行的離岸太陽光電系統浮台計畫，台中市議員江肇國及罷團「中六敲羅」批評「羅廷瑋大委員又在造謠了」，羅廷瑋強調，各大媒體認證「平台」與事實相符，並未造謠。

丹娜絲颱風造成旭東環保科技離岸太陽光電系統浮台漂流，羅廷瑋在7日下午發文指出「就是現在！此時此刻，屏東海上太陽能板平台全毀，海岸線一片黑畫面曝光」，江肇國今天表示，那是旭東環保與成大、中山合作測試型浮台，根本不是正式發電設備，更不是所謂的「海上光電案場」，羅廷瑋大委員又在造謠了，不檢討自己的錯誤，不關心台中水情，反而拿著屏東影片造謠抹黑，用政治詐騙來搶救自己的罷免。

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「中六敲羅」發言人萱說，距離7月26日罷免羅廷瑋投票只剩18天，市民忙於因應氣候災害，遺憾看到自稱「愛台中」的羅廷瑋委員，再次對外散播不實內容，作為民意代表，羅委員本應以專業、審慎態度看待公共議題，卻屢次為搏版面與聲量，散布未經查證資訊，讓市民看清其真正面貌。

「中六敲羅」呼籲，台中市民將再次展現意志與判斷力，在罷免投票投下「同意」讓不適任立委離開位置。

羅廷瑋說，丹娜絲颱風侵襲期間，各大媒體報導認證「平台」、「框架」與「載體」，與事實相符並無誇大，呼籲選民不要讓惡意取代民意，一起拒絕惡罷，守住民眾真正聲音。

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