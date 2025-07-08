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    罷團控北市府大小眼！檢舉看板一週無回應 面對王鴻薇卻火速成案

    罷團山除薇害陸戰隊長卡羅（右起）、山除薇害發言人阿美、山除薇害志工Maple、律師黃思維8日召開記者會，公布國民黨立委王鴻薇系統性施壓山除薇害全紀錄。（記者羅沛德攝）

    罷團山除薇害陸戰隊長卡羅（右起）、山除薇害發言人阿美、山除薇害志工Maple、律師黃思維8日召開記者會，公布國民黨立委王鴻薇系統性施壓山除薇害全紀錄。（記者羅沛德攝）

    2025/07/08 12:48

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免浪潮下，國民黨執政的台北市政府屢次被質疑行政不中立，罷免王鴻薇團隊「山除薇害」今（8日）更控訴，台北市政府行政大小眼，王鴻薇團隊檢舉罷團火速成案，隔天建築管理工程處寄送公文給屋主，反觀罷團檢舉的案子，卻等了一週都尚未有公文回覆。

    「山除薇害」今召開記者會表示，團隊7月1日於民權吉林路口掛上罷免看板，當時就預料到會遭王鴻薇檢舉，因此當天上午9點多，團隊就先針對王鴻薇位於中山區長春路5號、中山區林森北路381號兩處看板，檢舉其明顯封閉、堵塞或妨礙法定避難器具使用，及依法留設逃生避難設施、緊急進口及日照、採光通風開口。

    「山除薇害」表示，7月1日下午五點多，團隊的看板遭到王鴻薇檢舉，而在隔天7月2日，屋主就收到建管處發函，指建物未經申請擅自張貼廣告。

    「山除薇害」指出，他們請台北市議員顏若芳協助調閱資料，建管處回覆已勘查完畢，長春路5號的案子將於7月9日前發文限期改善；而另一案林森北路381號，則於6月24日發函限期改善在案，目前正提出廣告物設置許可申請，由同仁審查中。

    「山除薇害」批評，建管處的回覆根本就是「問A答B」，他們檢舉的事由是封閉避難器具使用等，與廣告物設置許可有何關聯？而對於罷團與立委所檢舉的案件成案速度有別，他們也感到非常不公。

    「山除薇害」今（8日）召開記者會，批評北市府行政不公。（記者甘孟霖攝）

    「山除薇害」今（8日）召開記者會，批評北市府行政不公。（記者甘孟霖攝）

    王鴻薇位於長春路5號反罷免看板。（「山除薇害」提供）

    王鴻薇位於長春路5號反罷免看板。（「山除薇害」提供）

    王鴻薇位於林森北路381號看板。（「山除薇害」提供）

    王鴻薇位於林森北路381號看板。（「山除薇害」提供）

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