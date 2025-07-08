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    罷免前先進入「看守國會」？ 綠委籲被罷藍委自我約束

    民團本週四號召青鳥回防立院，主張罷免案成立到投票期間應「看守國會」，不該通過爭議法案。（資料照）

    民團本週四號召青鳥回防立院，主張罷免案成立到投票期間應「看守國會」，不該通過爭議法案。（資料照）

    2025/07/08 12:29

    〔記者李文馨／台北報導〕民團本週四召青鳥回防立院，主張罷免案成立到投票期間應「看守國會」，不該通過爭議法案。民進黨團幹事長吳思瑤今天接受本報訪問時表示，她認為民團立論有其基礎，呼籲被罷立委應節制行使職權，不應通過有違憲疑慮、政策買票的法案。民進黨立委黃捷批評，藍白立委本應自我約束，但傅黃體制卻有如末日狂奔，打算在投票前通過爭議法案。

    吳思瑤表示，在憲政慣例上，台灣過去對於「看守內閣」都相對熟悉且有經驗，在新、舊民意的交接過渡時期，看守內閣不應作出重大決策，這是憲法運作上對行政部門的要求。

    對於民團呼籲「看守國會」，吳思瑤認為，這是台灣史上首次大罷免行動，看守國會的說法有其立論基礎，她尊重也認同，但目前只能要求被罷立委在權利行使上應有所節制、自約，不應在此時強行通過不利國家發展、短期難以回復傷害，甚至與涉己事務相關、進行政策買票的法案。

    黃捷也說，在罷免投票結果出爐前，藍白立委本應自我約束，避免爭議事項的投票。但傅黃體制卻反其道而行，有如末日狂奔，打算罷免投票前，一舉通過瓦解台灣的國土安全、經濟安全，以及涉及政府體制、選舉制度、人事任用、個資人權的重大爭議法案。

    黃捷強調，這不是正常國會該發生的事情，這是對選民的公然挑釁，更顯示他們急著完成毀滅民主的任務。若面臨罷免的立委真的在乎民意，此時應自我定位為看守國會，而非加速削弱國防、破壞國家，這也就是為什麼會有這麼多的民眾發動罷免，因為他們在自救，搶救國會，同時也是搶救台灣的未來。

    民進黨立委吳沛憶指出，目前藍白仍有許多具有國安風險的法案躺在立院，例如幫中國洗產地開大門的「離島建設條例」修法，還有中配入籍「六改四」等。她認為，大罷免是民眾對親中爭議法案的反撲，藍委至今無法正面回應質疑，兩週後國會是否會產生新民意多數，全國都在看，藍白不應貿然推動爭議法案。

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