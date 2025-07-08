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    又被惡意檢舉？四叉貓臉書才剛復活又消失了……

    時常揭露藍白陣營黑料的四叉貓，6日突傳臉書、IG、Threads等社群平台全消失。（資料照）

    時常揭露藍白陣營黑料的四叉貓，6日突傳臉書、IG、Threads等社群平台全消失。（資料照）

    2025/07/08 12:32

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕時常揭露藍白陣營黑料的網紅「四叉貓」劉宇，近日疑似遭遇大量檢舉，讓他的主要社群平台都遭停權、被消失，此事經媒體報導後他的臉書於昨日深夜突然復活，但今上午政治工作者周軒指出，「四叉貓」的社群粉專又消失了，網友議論之餘也質疑「有這麼怕？」

    「四叉貓」於本月6日疑似遭遇大量檢舉，其臉書、IG、Threads等主要使用的社群平台全部「消失」，臉書甚至被永久停權，引發外界關注。不過昨日深夜他的社群又突然「復活」，他也發文感謝粉絲報喜以及宣布回歸。

    不料才開心不到幾小時，周軒今上午又發文指出，「悲報，四X貓臉書又不見了⋯⋯」，消息一出再度引發網友議論，並紛紛留言表示「果然是有計劃性的破壞！」、「不就證明背後在操弄」、「可能他一開帳號一堆檢舉馬上蜂擁而上，臉書官方還是要處理」、「剛要找台中詐騙爆了什麼料 就找不到他帳號了」、「直接被針對！」

    也有網友指出「網軍真猖狂」、「根本【1984】處理異議者的方法，第一次消失都會讓他回來，降低他的戒心跟社會的關心......」。

    時常揭露藍白陣營黑料的網紅「四叉貓」劉宇，近日疑似遭遇大量檢舉，讓他的主要社群平台都遭停權、被消失，他的臉書於昨日深夜雖突然復活，但今上午又消失了，引發網友議論。（圖擷自臉書）

    時常揭露藍白陣營黑料的網紅「四叉貓」劉宇，近日疑似遭遇大量檢舉，讓他的主要社群平台都遭停權、被消失，他的臉書於昨日深夜雖突然復活，但今上午又消失了，引發網友議論。（圖擷自臉書）

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