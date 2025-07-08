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    網友控「王鴻薇嗆人無恥」挨告不起訴 林楚茵：檢察官認證「無恥薇」

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    2025/07/08 13:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名王姓網友今年4月在社群媒體Threads上PO文指一名大姐說：「前幾天在市場遇到王鴻薇（國民黨立委），她在找民眾一個一個握手，我不想跟她握，王竟然對我說你怎麼這麼無恥！」王鴻薇發現後對網友提告加重誹謗，台北地檢署傳訊PO文的網友及在場目擊的志工，認為王姓網友所述是其親身體驗，內容非毫無根據，亦屬可受公評事項，今日處分不起訴。對此民進黨立委林楚茵表示，被檢察官認證罵人「無恥薇」！

    林楚茵在臉書PO文表示，看過來！看過來！王鴻薇的代名詞又增加了！「暴力薇」、「造謠薇」，被檢察官認證罵人「無恥薇」！王鴻薇司法認證劣行再添一樁！國民黨立委企圖以告制罷，王鴻薇「惡僕欺主」嗆選民又告選民，被檢察官認證「屬實」不起訴！

    林楚茵直言，今天是王鴻薇在立法院「暴力痛毆」楚茵一週年！王鴻薇對暴力行為不道歉，對造謠不道歉，對待民眾更是態度囂張，這款「造謠」、「暴力」、「嗆選民」的立委留在國會就是「全民薇害」，726同意罷免王鴻薇。

    林楚茵臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

    林楚茵臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

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