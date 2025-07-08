黃國昌、廖先翔會勘汐科站 「齊心斷翔」批罔顧救災忙造勢

推動罷免國民黨立委廖先翔的罷團「齊心斷翔」志工，利用上下班的尖峰時段，在汐止區的各大路口舉牌，呼籲選民出來投下同意罷免票。（記者俞肇福攝）

2025/07/08 11:40

〔記者俞肇福／新北報導〕颱風丹娜絲侵台造成南台灣災情慘重，立法院交通委員會昨天（8日）安排台鐵汐科站會勘，國民黨立委廖先翔與民眾黨立委黃國昌、林國成都到場，交通部長陳世凱陪同；廖先翔說，汐科站中站出口工程攸關通勤安全與品質，工期不能再拖延。推動罷免廖先翔的罷團「齊心斷翔」今天（8日）抨擊些人把颱風災情當背景，把百姓安危當作墊腳石，只為自己政治前途造勢，罷免廖先翔就是罷免黃國昌，呼籲支持者7月26日投下同意罷免票。

罷團「齊心斷翔」領銜人陳正敬說，林國成硬拗台鐵高層留下來陪他們考察，連台鐵還沒完全恢復運作也不管。更離譜的是，非交通委員會的黃國昌也現身作秀，現場還包括面臨罷免的廖先翔，這些人把國家災情當背景，把百姓安危當作墊腳石，只為自己政治前途造勢。颱風過後，人民需要的是負責任的公僕，而不是拿著納稅人的資源搭舞台、搶鏡頭、拚選舉的政客。

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陳正敬表示，黃國昌曾經是汐止選出來的立委，如今走向背叛台灣利益的道路，還沾沾自喜站上作秀舞台，全然不顧災後重建，令人難以接受；而廖先翔砍國防、刪建設，災後第一時間不是關心地方民生，而是合體蹭鏡頭，這樣的政治人物背棄人民的信任，也證明了為什麼要被罷免。

罷團「齊心斷翔」呼籲民眾，7月26日，讓人民的聲音真正被聽見；罷免廖先翔，就是罷免黃國昌，請七星區的選民勇敢的投下同意票。

台鐵汐科站因為月台狹長，僅有前後出口，立法院交通委員會昨天（7日）安排會勘，希望早日完成增設中間出口工程；由於颱風剛離台就排會勘，引來罷團「齊心斷翔」罔顧救災優先的批評。（記者俞肇福攝）

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