籲看守國會「立刻休會」台聯：國民黨延會不做事 難怪被人民唾棄

台聯黨主席周倪安、秘書長王銘源今召開記者會要求藍白兩黨宣布休會。（記者林哲遠攝）

2025/07/08 11:49

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免將進入投票階段，藍白立院黨團卻企圖聯手將本會期延會至8月底。台聯黨今日召開記者會表示，罷免案既然已經成案並在本月進行公民複決，有26名國民黨立委可能被罷免，現在該黨團區域立委中將近3分之2將受到民意檢驗，此刻的立法院已成為「看守國會」，呼籲藍白兩黨以及立法院長韓國瑜儘速宣布休會。

台聯黨主席周倪安指出，過去立法院院會，多是2月到5月，但在今年，藍白兩黨卻為了挽救罷免選情，硬是延會到7月底，還可能延到8月底。試問一個滿是要被罷免立委的國會，就像已經貼上「待修」兩字的車子，還要再硬開上路嗎？故意在延會期間，很多立委卻藉機排上相當多「考察」行程，那就喪失國會議員的專業。

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周倪安續指，國會正在延會期間，有就中國片面更動M503航線，就國安、主權問題發表聲明嗎？過去在第八屆國會時，台聯黨即與包括國民兩黨在內的朝野黨團，共同提出對中國的譴責聲明；比照當年的王金平院長，現在的韓國瑜院長難道沒看到中國對台灣的危害？

她痛批，延會還不做事，也不代表人民發出譴責聲音，顯然是失職，平平是國民黨占多數的立法院，經過十年卻不站在台灣人民這邊，難怪會被人民唾棄。

台聯黨秘書長王銘源認為，藍白執意延會的理由，不外乎院會期間立委有司法保護傘，而很多身兼黨職的國民黨立委因「死人連署」而捲入官司疑雲中，所以才需要透過延會來保護他們。為了連署作弊而延會，本來就沒有正當性，應當儘速休會，避免阻礙檢調辦案。

王銘源強調，現在的國會已經進入看守期間，藍白兩黨仍執意通過包括法院直播、核三公投等高度爭議法案，未經充分討論就通過，根本是政治凌駕於專業與安全，這樣的國會應當盡速休會。

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