控鄭正鈐中國製競選物資遭棄北市垃圾場 新竹雙罷提新事證再告

新竹雙罷領銜人戴振博（左起）、新竹雙罷總部發言人林志潔、律師陳又新。（記者陳逸寬攝）

2025/07/08 11:40

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免國民黨立委鄭正鈐的「新竹雙罷」團隊，今（8）日上午再赴台北地檢署補提新證，指控鄭疑收受中國製競選物資，赴港籌款存資金。團隊更披露，有民眾檢舉鄭正鈐大批競選小物濕紙巾，近期突然遭棄置於台北市松山區垃圾場，經查發現來源為中國浙江，未具我國衛生許可與檢測，疑為中資介選物資，因值敏感時間，恐因事跡曝光急於滅證。

新竹雙罷先前告發鄭正鈐涉嫌違反國家安全法、貪污治罪條例、政治獻金法及刑法公文書不實登載等罪，質疑鄭涉違反《貪污治罪條例》、政治獻金法與《刑法》公文書罪等罪嫌，高檢署日前已以他字案偵辦。

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發言人林志潔表示，6月18日已正式告發鄭正鈐後，僅隔一週，6月26日即有民眾在台北市松山區敦化南路一段社區垃圾場發現大量鄭2023年競選濕紙巾遭棄置。經搶救發現，該物資印有簡體字，製造地為中國浙江，未具我國衛生許可與檢測，保存期限至2026年底，明顯來自中國，疑涉中資介選。

林志潔指出，時間點敏感，懷疑物資遭丟棄為規避調查或湮滅證據，團隊已請民眾將撿拾的物品寄交保存，並作為本次補充告發證物。

律師陳又新補充，新增兩項事證，包括鄭正鈐因競選資金吃緊，曾向地方犯罪組織借款仍無以為繼，甚至赴香港籌資，恐涉及未申報資產或接受境外資金，違反政治獻金法與國安法；再者，印有競選資訊的濕紙巾在告發一週後即遭大量棄置，更加深滅證疑雲。

陳又新續指，距離告發時隔一週後，這些印有競選資訊的紙巾被發現遭到大量棄置，疑為湮滅證據，或規避來自中國的介選指控，這些物資若為中國介選工具，將構成國安問題。

罷團領銜人戴振博則喊話鄭正鈐應公開說明，為何競選小物會在非選區的地方大量出現，並籲檢調全面調查其出入境與金流紀錄，同時提醒相關人員勿有串證或湮滅行為，否則將涉妨害司法罪。

新竹雙罷領銜人戴振博（左起）、新竹雙罷總部發言人林志潔、律師陳又新。（記者陳逸寬攝）

新竹雙罷領銜人戴振博（左起）、新竹雙罷總部發言人林志潔、律師陳又新。（記者陳逸寬攝）

律師陳又新補充，新增兩項事證，包括鄭正鈐因競選資金吃緊，曾向地方犯罪組織借款仍無以為繼，甚至赴香港籌資，恐涉及未申報資產或接受境外資金，違反政治獻金法與國安法。（記者陳逸寬攝）

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