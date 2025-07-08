國民黨反罷訴求「鐵票」 不同意罷免就是幫國軍加薪、守住警消權益

為了催出反罷免票，國民黨空戰文宣近日把訴求目標移轉到藍營「鐵票」身上，強調726投下不同意罷免，就是守住幫國軍加薪、守住警消退休權益。（國民黨提供）

2025/07/08 12:07

〔記者施曉光／台北報導〕為了催出反罷免票，國民黨空戰文宣近日把訴求目標移轉到藍營「鐵票」身上，強調726投下不同意罷免，就是守住幫國軍加薪、守住警消退休權益，也是不同意民進黨壓榨國軍還抹紅，不同意民進黨消費警消人員犧牲。

同時，代表藍營退休軍公教系統的「全國公教軍警消聯合總會」總會長林水吉也安排「全國公教軍警消輔導總會長」劉盛良拍攝影片，在網路社群呼籲大家726一定要出來投不同意票。

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國民黨指出，民進黨不只惡意發動罷免，現在還要封殺真正替第一線國軍發聲的國民黨立委，目前國軍正面臨志願役流失，軍士官寧願賠錢也要提前退伍，以及基層軍人長期過勞低薪，國防戰力告急，國民黨立委與國軍站在一起，堅定推動「軍人待遇條例」修法，爭取志願役加給提高至3萬元，設立超時加給制度，調整薪資，真正落實推動國軍權益，而民進黨一方面高喊抗中保台，要國軍站最前線，另一方面卻反對軍人加薪法案，還放任自家立委與紅色關係密切，民進黨想罷免真正替國軍爭取權益的國民黨立委，就是要封殺國軍的聲音。

國民黨並稱，警察與消防人員是守護國家安全與社會秩序的第一線防線，該黨長期傾聽基層聲音，堅定推動「警察人員人事條例」修正，將退休所得替代率提升至80%，讓為國家奉獻一生的警消人員，能夠安穩退休、有尊嚴地走完職涯，但民進黨不斷政治操作，立法院民進黨團總召柯建銘聲稱「違憲」，甚至企圖阻撓總統公布條文，揚言聲請釋憲，明顯是拿基層警消的退休保障做政治鬥爭，民進黨8年執政從未正視警消職務危險與待遇失衡的問題，現在卻對國民黨推動的改革百般阻撓，是對警消犧牲的最大侮辱。

為了催出反罷免票，國民黨空戰文宣近日把訴求目標移轉到藍營「鐵票」身上，強調726投下不同意罷免，就是守住幫國軍加薪、守住警消退休權益。（國民黨提供）

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