暫緩爭議法案！痛斥藍白癱瘓憲政體制 公督盟籲民眾看清真相

公督盟執行長張宏林（右一）、時代力量黨主席王婉諭（右二）等25日舉行聯合記者會，強調人民不是籌碼、停止癱瘓國家，呼籲立法院在大罷免投票前暫緩審議爭議法案。（記者劉信德攝）

2025/07/08 11:32

〔記者林欣漢／台北報導〕大罷免首波24名國民黨立委罷免案將於26日投票，台灣公民陣線等團體訴求藍白立委於罷免投票前不應通過重大爭議法案，包括普發現金、涉及不在籍投票的選罷法、地方制度法等；台聯黨也認為，立法院已經成為「看守國會」，不應該延會，更不應該利用延會通過任何法案。「公民監督國會聯盟」執行長張宏林表示，藍白想要把立法院變成「一院獨大制」，呼籲民眾要看清楚是誰造成憲政僵局，是誰真正在癱瘓憲政體制。

張宏林指出，藍白訴求罷免是因為民進黨選輸不甘心要翻桌，但這件事恰巧讓大家回歸誰先翻桌這件事，回到立法院本屆第一會期開始朝小野大的狀況，藍白總統敗選後，沒有成為忠誠的反對黨，而是啟動國會擴權法案等修法，想要把立法院變成「一院獨大制」，突破憲法架構下的權力分立，希望超越行政院甚至超越總統。

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張宏林表示，藍白下半年更透過凍結預算等方式，癱瘓行政院等部會運作。不管喜不喜歡五權憲法，但權力分立與相互制衡，是民主國家中確保政府運作透明和公正的重要原則。藍白自認立院多數，但實際上票數最多是投給總統，真正毀憲亂政、癱瘓國家憲政體制的是藍白，藍白稱民進黨選輸不甘願是不對的。

張宏林強調，民主機制遇到憲政爭議，會透過憲法來解決，但憲法法庭已經被藍白癱瘓，大家會懷疑背後是否有中共在操作，製造衝突及撕裂，呼籲民眾要看清楚是誰造成憲政僵局，是誰真正在癱瘓憲政體制。

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