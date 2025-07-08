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    台中颱風沒來先淹水2天 議會民進黨團批盧秀燕：只做總統夢

    台中颱風沒來先淹水兩天，民進黨市議會團高呼「市民安全要保障，防汛清淤要確實」。（記者黃旭磊攝）

    台中颱風沒來先淹水兩天，民進黨市議會團高呼「市民安全要保障，防汛清淤要確實」。（記者黃旭磊攝）

    2025/07/08 11:19

    〔記者黃旭磊／台中報導〕丹娜絲颱風昨天離境，颱風未登陸前，台中市區連兩日（4、5日）強降雨造成北區等多處積淹，台中市議會民進黨團痛批市長盧秀燕，5日當天還在台北掃街「大做總統夢」，將德化街淹水「有水溝蓋卻無水溝」模板問題，推給「極端氣候」，黨團副總召張芬郁痛批颱風來前「小考」都沒過，暑假還有兩個月甚至有秋颱該怎麼辦。

    「市民安全要保障，防汛清淤要確實」！台中市議會民進黨團總召王立任上午率副總召張芬郁、市議員陳淑華、陳俞融、李天生、張家銨、林祈峰、林德宇、張玉嬿等人，在黨團辦公室痛批盧秀燕將積淹責任推給「極端氣候」，10多名議員怒喊口號，痛批市府連丹娜絲都還沒來就淹水，王立任稱，盧市長過去說過做不好就下台，現在市政基本功全面失靈，應該要為此承擔責任。

    陳俞融當場提出德化街「有水溝蓋卻無水溝」影片，表示，當地30年沒淹水，卻因「塑膠板堵住」就從早上9點淹到下午還沒處理，陳淑華痛批稱，時雨量不到70釐米竟是盧秀燕口中「極端氣候」，責任推給極端氣候，林祈峰則稱市長忙著去台北掃街「大做總統夢」，將積淹水責任推給極端氣候4字。

    台中市議員陳俞融（左2）提出德化街「有水溝蓋卻無水溝」影片，表示當地30年沒淹水，卻因「塑膠板堵住」積淹。（記者黃旭磊攝）

    台中市議員陳俞融（左2）提出德化街「有水溝蓋卻無水溝」影片，表示當地30年沒淹水，卻因「塑膠板堵住」積淹。（記者黃旭磊攝）

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