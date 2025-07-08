「文山退葆」女志工遭襲還被辱綠共 罷團今赴北檢提告

罷團文山退葆今赴台北地檢署對邱姓加害人提告。（記者吳昇儒攝）

2025/07/08 11:17

〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕罷免藍委賴士葆團隊「文山退葆」一名女志工3日傍晚在辛亥、興隆路口執行合法罷免宣傳行動時，卻遭支持賴士葆的人士襲擊。中裔日籍的邱姓男子朝著女志工揮了一拳，打在看板上，還稱志工是「政敵」、「綠共」。雖警方到場後，邱男有向志工致歉，但未被接受。「文山退葆」今日上午至台北地檢署對邱男提出強制、公然侮辱等告訴。

「文山退葆」發言人及被害女志工今上午10時許在台北市議員簡舒培等人陪同下，前往台北地檢署對邱姓加害人提告。

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發言人指出，文山退葆志工在從事合法罷免行動時，被邱姓男子助跑揮拳攻擊，並且辱罵「綠共」、「政敵」，還大聲質疑「為什麼要罷免賴士葆！」但這並非個案，在賴士葆立委所屬選區幾乎每隔幾天就會發生。因罷免案暴力恐嚇威脅頻傳，但至今從未見過賴士葆公開譴責或呼籲支持者理性，對此表達最嚴正的抗議。

支持罷團的律師戴家旭則表示，對於暴力應該採取零容忍、零姑息，邱姓加害人雖未造成女志工傷害，但已經造成身心受傷。將對邱男提出強制、公然侮辱等告訴。

台北市議員簡舒培指出，「有攻擊卻沒打到人，不是沒有攻擊」，但警方卻輕輕放下，會導致大家對這件事情有錯誤的認知。最後罷免期間，這類衝突會頻繁發生，所有站在第一線的志工，會受到的攻擊會越來越多。台灣是民主社會國家，大家都有表達自主意見的權利，但絕對不能出手傷人。

對此，台北市警察局文山二分局昨日也回應指出，現場雖未造成志工受傷及物品損壞，但衝擊力道造成志工驚嚇，已報請檢方指揮偵辦，盡速釐清案情。

文山退葆志工今赴台北地檢署提告。（記者陳逸寬攝）

支持罷團的律師戴家旭表示將對邱姓加害人提出強制、公然侮辱告訴。（記者陳逸寬攝）

市議員簡舒培今日陪同文山退葆志工今赴台北地檢署提告。（記者陳逸寬攝）

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