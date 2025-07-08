國民黨公布「反惡罷CF」 以打麻將翻桌暗喻賴清德輸不起

國民黨今日上午召開記者會公布「反惡罷CF」，該影片以打麻將作為主題，暗喻賴清德總統輸不起就翻桌。（記者施曉光攝）

2025/07/08 11:20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開記者會公布「反惡罷CF」，該影片以打麻將作為主題，當中一位暗喻賴清德總統的中分頭扮相演員，上桌當「莊家」，完全不理會麻將規則，不斷吃其他3個玩家的牌，被質疑後就翻桌，並稱牌有「雜質」，影片最後還打上「輸不起就翻桌，大罷免就是把人民當雜質」等文字，呼籲民眾726一定要出門投下不同意票。

此外，國民黨台北市議員柳采葳列出去年敗選的民進黨立委參選人名單，指控這些人選輸就翻桌，把人民當「雜質」，在各地宣傳造謠藍營對手，並幫忙大罷免連署、添柴火，她說，這些人想的就是大罷免後的立委補選，但是罷免絕不會通過，所以未來絕對不會有補選的問題。

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柳采葳還說，這些民進黨落選人很可悲，只能組織「輸不起聯盟」，不只把國民黨立委當成「雜質」，還把全民當敵人，與全民與民意對著幹，落選者竟用少數霸凌多數，絕非民主的作法，她呼籲全民726要投下不同意罷免票，藉此告訴賴清德不可以獨裁，以及讓這些「落選者聯盟」的人選輸就要好好回地方耕耘，不要再看不起民意。

國民黨發言人鄧凱勛則說，賴清德非常貪婪，想要吃下所有的權力，遂行獨裁，民進黨不理會遊戲規則，發動這次大罷免，輸不起就翻桌，最恐怖的是把人民的聲音當成「雜質」，已經布局大罷免60年的「神童」立法院民進黨團總召柯建銘，從選輸第2天開始就在準備大罷免。

鄧凱勛還說，民進黨1年來動用司法檢調，甚至黨公職人員帶著「青鳥」進行無差別罷免，把反對者當「雜質」，完全不顧台灣社會的和諧，也不顧每4年選舉一次的遊戲規則，用大惡罷掀起全台對立，就是要把所有的立委選區都收入囊中。

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