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    南鯤鯓牌樓倒塌！網挖國運籤擋煞引論戰：至少料中藍白亂政

    不敵丹娜絲強風，台灣王爺總廟南鯤鯓代天府知名的牌樓整體倒塌。（台南大雄空拍提供）

    不敵丹娜絲強風，台灣王爺總廟南鯤鯓代天府知名的牌樓整體倒塌。（台南大雄空拍提供）

    2025/07/08 12:54

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕颱風「丹娜絲」肆虐，台南國定古蹟南鯤鯓代天府矗立40餘年、千年檜木建造的「五門式大牌樓」不敵強風倒塌，有網友聯想年初代天府抽出「國運下下籤」，認為牌樓像門神「幫台灣擋災了」，留言引發論戰；有人說「抽國運籤，不是抽南鯤鯓的前途」。也有人感嘆籤詩神準，應驗藍白毀憲亂政，籲罷免舔共立委。

    南鯤鯓代天府今年（2025年）大年初一，依往例抽國運籤，大約11時15分獲聖杯，抽到第54「庚戌」籤、掛首「聞仲西征十絕陣被破後逃」，籤詩為「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」，籤詩左側是「屋漏更遭連夜雨、行船又遇打頭風」。

    南鯤鯓代天府總幹事侯賢名當時指出，從字面上來看，是下籤、下下籤。但他也強調，籤詩見仁見智，表面看起來不好，背後涵義不一定就是不好，不好可能是目前，年中、年底可能就不一樣了。

    「國運下下籤」在南鯤鯓代天府牌樓倒塌後，引起網路討論，有網友大嘆，「這是替台灣擋災解厄」，「牌樓倒塌真的令人心疼，尤其還是珍貴的千年檜木」！

    另有人認為，應分清楚「應該是廟運籤吧」、「國運？廟運？」、「國運籤跟南鯤鯓倒塌有什麼絕對關係呢？」、「不是國運籤嗎？所以，國運是指廟運？那之前在抽什麼意思」？

    更多網友指出「底部怎沒鋼筋固定」、「是地基的問題，明眼人看也知道」，「廟牌樓迎風面大，支撐力弱，逢地震、颱風最易傾倒，興建時應考慮耐風力及耐地震度」、「就正常風災倒塌，別在穿鑿附會有的沒的。」

    還有網友留言「佳里大潤發超大型立式招牌也倒了！它又擋了什麼？」、「這麼會擋就是擋不住共匪」，「中央山脈表示～當我塑膠的」。

    此外，有網友稱：「藍白與中共的聯手亂政，不也印證了國家正面臨危急存亡之秋嗎？不正也是下下籤的展現？而抽籤不只是告知，而是要我們力挽狂瀾。所以726記得大罷免，大成功。」

    南鯤鯓代天府蛇年國運籤抽出第五十四「庚戌」籤，廟方認為，從字面上來看是下下籤。（記者王姝琇攝）

    南鯤鯓代天府蛇年國運籤抽出第五十四「庚戌」籤，廟方認為，從字面上來看是下下籤。（記者王姝琇攝）

    丹娜絲颱風肆虐中南部，造成南鯤鯓代天府「五門式大牌樓」倒塌。（擷取自南鯤鯓代天府臉書）

    丹娜絲颱風肆虐中南部，造成南鯤鯓代天府「五門式大牌樓」倒塌。（擷取自南鯤鯓代天府臉書）

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