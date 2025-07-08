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    首頁　>　政治

    白營擬開記者會聲援被押嫌犯 吳思瑤批：法治國家所不容

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤今於議場大門接受媒體聯訪，回應時事議題。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤今於議場大門接受媒體聯訪，回應時事議題。（記者謝君臨攝）

    2025/07/08 10:55

    〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨支持者、臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯與女子林惠珠，涉嫌合成偵辦京華城弊案的檢察官照片，除潑灑血跡，並加註「命債，命還」恐嚇文字，法院已裁定2人羈押禁見。對於民眾黨擬開記者會聲援，立法院民進黨團幹事長吳思瑤批評，民眾黨永遠在用政治力干預司法，這真的是法治國家所不容。

    立院民眾黨團預計於下午舉辦「濫權羈押 迫害人權 修法刻不容緩」記者會，擬聲援被法院裁定羈押禁見的戴瑞甯、林惠珠。

    對此，吳思瑤今受訪指出，民眾黨永遠在用政治力干預司法，用政治力對個案做出很多不應當有的作為，一而再、再而三地把司法案件做為政治鬥爭，或是博取社會聲量的方式。看看這一年來，民眾黨領導人帶領民眾去衝北檢、衝北院，或是用任何形式聲援犯罪嫌疑人，這真的是法治國家所不容。

    吳思瑤批評，民眾黨一再變本加厲、食髓知味。對於民眾黨下午擬開記者會聲援戴瑞甯、林惠珠。吳也呼籲：「希望民眾黨多三思啊！」對於一個把司法辦案人員的隱私，把它列為公共獵巫，且涉及對生命的威脅，誰能夠容忍。

    吳思瑤強調，台灣是一個暴力零容忍的國家，台灣是一個法治國家，民眾黨繼續對抗司法、操弄司法，用政治力干預司法，恐怕只會讓民眾黨的社會信任度越來越蒙塵，越來越雪上加霜，「請黃國昌總召再多思考吧！」

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