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    對等關稅待揭曉 藍委：特別條例金額等美方公布後再定

    國民黨團副書記長王育敏（右）今表示，希望行政院有關對等關稅的情況提早對外公布，立院也可因應最新形勢修訂特別條例相關內容。（記者塗建榮攝）

    國民黨團副書記長王育敏（右）今表示，希望行政院有關對等關稅的情況提早對外公布，立院也可因應最新形勢修訂特別條例相關內容。（記者塗建榮攝）

    2025/07/08 11:41

    〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普宣布自8月1日起，將對日本和南韓的進口商品全面徵收25％關稅，台灣則尚未接獲美方關於對等關稅通知函件，國民黨團副書記長王育敏今表示，立院上週暫緩審議「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，希望行政院有關稅的情況應提早對外公布，立院也可因應最新形勢修訂特別條例相關內容。

    王育敏表示，越南完全向美國投降，日韓也高達25％，台灣真的沒有樂觀的理由，行政院副院長鄭麗君兩度赴美，看得出談判過程有不順利的地方，越是這樣子台灣應有所準備，因應關稅特別條例，要視最後美方公布的關稅，再來訂定條例的內容以及需要的金額，這樣會更符合需要。

    王育敏認為，當多數老百姓恐怕工作生活都受到衝擊，政府有必要提出更妥善的因應方法，因此原訂上週處理的特別條例才會暫緩等美方公布結果，但是至今仍無新訊息，希望行政院有關稅的情況應提早對外公布，讓民眾、中小企業有所準備，立法院也可以因應最新形勢修訂特別條例相關內容。

    她強調，希望公民團體考量整體國家的大局，而不是現在就急於做出定論，若最後結果是高關稅，將衝擊中小企業，營收大受影響，大裁員影響民眾生計，加上物價從去年至今已經膨脹很多，在如此不好的情況下，難道還認為普發一萬元還稅於民是沒有道理的嗎？

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