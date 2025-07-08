民團號召青鳥7/10回防立院 籲藍白「看守國會」停審爭議法案

藍白去年5月強行推動國會擴權法案，上萬青鳥集結立院。（資料照）

2025/07/08 10:41

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免三階決戰倒數，傅崐萁等24名國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案已定於7月26日投票，南投縣立委馬文君、游顥罷免案則於8月23日舉行。台灣公民陣線、台灣經濟民主連合認為，自罷免案宣告成立起至投票結果公告止，國會處於看守的狀態，應避免就重大爭議事項作出決定，靜候最新民意的投票決定，因此號召青鳥7月10日回防立院，呼籲藍白停審爭議法案。

經民連表示，新竹市長高虹安罷免案成立，新竹市政府已證實新竹市各項人事案凍結至8月1日，法律依據為《公務人員任用法》。在立委部分，雖然《立法院職權行使法》、《立法院組織法》就立委罷免案宣告成立後的職權行使未做限制規範，但此應為法律漏洞，無論民選首長或民意代表，自罷免案宣告成立之日起至罷免投票結果公告之日止，本應處於看守的狀態。

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經民連指出，中選會6月20日公告24位立委罷免案成立後，仍然通過高度爭議的《法院組織法》法庭直播條款，到罷免投票結果公告前，還有5天院會可以通過重大爭議法案。他們憂心，涉及國家重大財政支出要普發現金的《預算法》修正、《4100億元國土安全韌性條例》，攸關不在籍投票的《選罷法》都會未來幾天的立法院通過。

經民連提到，目前多項草案冷凍協商期已至，包含各界高度矚目的《資通安全管理法》、《個人資料保護法》及《個人資料保護委員會組織法》；許宇甄提出無論人口多寡增設第三副市長的《地方制度法》條款；徐巧芯提案限縮國家人權委員會成員須具備高考及格執業15年資格的《監察院國家人權委員會組織法》、禁止過去10年內曾參加政黨者出任監察委員的《監察院組織法》。

此外，徐巧芯及翁曉玲提案擴大派用條例廢止後原派用人員之任職及升遷的《公務人員任用法》，以及涉及行政區域整併之《地方制度法》，都可能在未來幾天的立法院通過。

台灣公民陣線與台灣經濟民主連合為此共同號召志工與支持者7月10日下班於立院集會，向立法院及26位罷免成案的立委發出公民的要求停審爭議法案，靜候罷免投票決定。現場將播放周婉窈老師製作「黨外小史」影片，回顧台灣民主化的艱辛。

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