批傅崐萁答辯書答非所問 罷團：辯不過就轉移焦點

罷傅團體曙光花蓮持續透過站街口爭取同意票。（曙光花蓮提供）

2025/07/08 10:36

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免花蓮立委傅崐萁將在7月26日投票，中選會公布傅崐萁罷免案罷免理由及答辯書，罷團「曙光花蓮」今在社群媒體上批評說，「這不是答辯，是辯不過就轉移焦點」，罷團指出，對於在立院有沒有充分討論和審查、地震後還在會期中就跑去中國、假離婚偽造文書等司法案件通通沒有回應，「這不叫答辯，這叫：迴避本體，轉移話題」。

罷團「曙光花蓮」指出，花蓮人在問傅崐萁有沒有做事？傅崐萁卻在回問大家是不是挺賴清德當皇帝？談過去拿了幾個「五星縣長」、講夜市、公園、紅面鴉，但傅崐萁現在是立委，選民不是在參加花蓮懷舊文藝營；選民是來檢討立委，不是在投皇帝！整份答辯書，最大段的不是反駁傅崐萁的爭議，而是狂罵民進黨；對於罷免門檻也不是民進黨發明的，國民黨當年也是用一部法律去罷免別人。

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罷團強調，「投票當選不等於四年無敵、民主制度不等於買斷契約」，現在花蓮人不是問傅崐萁以前光不光榮，是問傅崐萁現在夠不夠格當立委？認為傅崐萁這份答辯像是被老師問「為什麼沒交作業」，但傅崐萁回答：「我上次考試有第一名欸！你是不是偏心別班導師？」完全答非所問，公民選舉有選擇權，也有「重新選擇」的權利。

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花蓮罷團「曙光花蓮」批評傅崐萁答辯書充滿轉移焦點、答非所問的內容。（翻攝曙光花蓮臉書）

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