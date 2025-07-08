不滿中辦預算遭刪光 莊競程請辭將轉戰公民志工力挺罷免

中辦預算遭刪光遭癱瘓，莊競程請辭轉任公民志工力挺罷免。（圖：莊競程提供）

2025/07/08 10:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院中部聯合服務中心（中辦）今年辦公經費慘遭藍白立委聯手刪除，原本約700萬元的預算，最後僅剩約7萬元業務費，導致中辦幾陷癱瘓，中辦執行長莊競程宣布請辭，將卸下公職身分轉戰公民志工，全力投入罷免，和人民站在一起，守護我們的國家，「不能讓親中立委癱瘓政府」。

莊競程指出，這次因立法院通案刪除機制，中辦實質上「被砍到100%」，導致中辦幾乎無錢可用，行政運作陷入癱瘓，包含水電費、油費、影印文具、清潔費、管理費、交通出勤與約聘人員薪資等基本項目，面臨中斷危機，恐影響跨縣市政務服務協調與民眾陳情案件處理。

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面對中辦形同「空轉單位」，莊競程7月5日於廟口宣講中宣布請辭，強調，這次罷免必須成功，否則未來可能會有更多的部會受到像中辦一樣的傷害，而造成政府空轉或停擺，親中立委們提出危害國家主權的法案，更會讓整個政府運作被實質癱瘓，甚至危害到國家安全，他選擇當志工，走上街頭，和人民說明清楚嚴重性，也和人民站在一起，守護我們的國家，守護我們的下一代。

他痛批，這不只是中辦遭殃，而是整個政府體系正面臨被癱瘓的風險，今天是中辦，明天可能是其它單位。預算若被當作政治鬥爭的籌碼，最後受害的只有人民；請辭不是退場，而是換一個身分繼續奮戰，他將以公民志工身分，親自向民眾說明這場罷免行動不是政黨之爭，而是為了讓國家、讓政府可以正常運作，也是在拒絕親共立委，守護國家、守護我們的下一代。

中辦預算遭刪光遭癱瘓，莊競程請辭轉任公民志工力挺罷免。（圖：莊競程提供）

莊競程請辭轉任公民志工力挺罷免。（圖：莊競程提供）

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