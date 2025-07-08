台灣尚未獲美方關稅通知 吳靜怡：盼立委們理解強化美台戰略的重要！

美國總統川普。（路透）

2025/07/08 11:34

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國設定暫緩施行高關稅期限將到期，7日開始寄發首批關稅暨貿易協議通知書，行政院發言人李慧芝今（8）日證實，我政府目前未收到這信件。對此，媒體人吳靜怡表示，台灣未被列入此次關稅名單，是台灣與美國長期談判的成果，美方也多次釋出「對台灣談判有正面發展」的訊息，希望立委們能夠理解強化美台戰略的重要性！

吳靜怡在臉書PO文表示，根據美方的說法，這批公布的名單中的國家屬於談判沒有進展、不成功，或沒有必要繼續談判的對象，台灣未被列入此次關稅名單，是台灣與美國長期談判的成果，美方也多次釋出「對台灣談判有正面發展」的訊號，這顯示台灣政府在努力鞏固一個重要原則，如何保障傳統產業、科技、農業，同時爭取合理對等的市場開放條件。

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吳靜怡分析，談判成功的案例也能看出來，柬埔寨的關稅從原先的49%降至36%，顯示其在談判中做出讓步，越南更進一步，通過允許更多美國商品進入市場並減少中國貨物轉運，將關稅從46%大幅降至20%，川普的政策是以關稅為籌碼，換取對美國有利的貿易調整。

吳靜怡指出，川普已向14個國家的領導人發出信函，通知新的關稅率，這些國家包括日本、韓國、馬來西亞等，台灣未在此次名單中，顯示其可能處於不同的談判狀態，稅率與4月1日的數字相似或有所調整：日本 25%、韓國 25%、馬來西亞 25%、哈薩克 25%、突尼西亞 25%、南非 30%、波士尼亞 30%、印尼 32%、孟加拉 35%、塞爾維亞 35%、泰國 36%、柬埔寨 36%、寮國 40%、緬甸 40%。

吳靜怡續指，台灣無法迴避川普「不得轉運、不准報復、願開放才能再談」的三大條件，這與2018年貿易戰雷同，但這次，台灣從戰場旁的觀察者成為必須選擇對策的當事國，台灣與美國的貿易談判仍在進行中，台灣是美國5月的主要出口目的地，佔其總出口的30%，超越中國的27.2%，這可能為台灣提供談判籌碼，維持較低的關稅水平。

吳靜怡直言，希望立法院的立委們能夠理解強化美台戰略的重要性！台灣作為印太民主夥伴的地位，提升談判槓桿，才不淪為被處罰的朋友。

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