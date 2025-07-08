防傅黃集團「最後瘋狂」 賴中強：看守國會不應通過爭議法案

經民連智庫召集人、律師賴中強。（資料照）

2025/07/08 10:29

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免三階決戰倒數，目前共有26位國民黨立委面臨罷免。經民連智庫召集人賴中強今天接受本報訪問時指出，傅黃集團想在罷免投票前進行「最後的瘋狂」，並認為罷免案成立到投票期間，國會應處於看守狀態，不應通過重大爭議法案，否則不僅漠視人民的罷免權，這段時間也難以追究政治責任。

賴中強指出，立法院早在5月底就該休會，通常會延會到6月，但現在延到7月，甚至要延到8月，這是非常不正常的，且是史無前例。他認為，藍白面對人民行使罷免權，傅崐萁、黃國昌領銜的「傅黃集團」想進行「最後的瘋狂」，在人民罷免權實現之前，儘量通過民意不一定支持的法案。

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賴中強說，在民主政治的運作上，一個面臨被罷免的民選公職人員，從罷免公告成立後到罷免投票前，應該停止重大爭議法案處理，國會應處於看守狀態，這比較符合民主原則，否則這段時間通過的法案，如何追究政治責任，定義會變得模糊不清。

他指出，「公務人員任用法」特別規定，民選首長面臨罷免案將處於人事凍結狀態，而立委的部分沒有規定，他們認為這是法律漏洞，本於責任政治跟民主原則，由於罷免已經公告成立，應該靜待人民投票表決，這段時間國會處於看守狀況，除了例行性的、沒有爭議的事項走完程序以外，重大爭議法案則應該要停審。

賴中強提到，但目前的國會並非如此，以上個月27日通過攸關法庭直播的「法院組織法」為例，該修正案包括司法、法院、檢察官、律師界、法學界都提出反對意見、有高度疑慮，但該案還是三讀通過，因此他們非常擔心，在未來幾天到罷免投票前，傅崐萁和黃國昌還會強行在國會通過爭議性法案。

賴中強表示，台灣國會至少有26位立委等待人民進行罷免投票，立法院接下來還有韌性條例、預算法修正，涉及國庫大量經費支出，以及面臨整個國際經貿環境的變化，政府是否應把更多經費用在更關鍵的地方，這些應該進行更仔細的討論，尤其不該讓面臨罷免投票的立委搶在這幾天決定，否則是漠視人民罷免權。

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