出席國際法學會亞太研究論壇 林佳龍：民主台灣與獨裁中國是全球課題

外交部長林佳龍在「世界國際法學會與美國國際法學會2025年亞太研究論壇」開幕式致詞。（圖由外交部提供）

2025/07/08 10:08

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（7）日應邀出席「世界國際法學會與美國國際法學會2025年亞太研究論壇」（2025 ILA-ASIL Asia-Pacific Research Forum）開幕式並致詞。林佳龍表示，民主台灣與獨裁中國不只是區域問題，也是全球國家都需要共同面對的課題，台灣越安全，世界就越安全，台灣越強韌，世界民主防線就越穩固。

林佳龍致詞表示，外交部推動「總合外交」政策，以自由、民主與人權價值為基礎，深化與理念相近國家的夥伴關係，並積極發揮外交優勢，穩固邦交、拓展國際友我同盟，結合政府與民間的力量，期盼讓台灣繼續是「世界的台灣」。

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林佳龍指出，面對當前國際關係劇烈震盪，印太區域地緣政治面臨的嚴峻挑戰，特別是近來中國更屢屢挑戰「以規則為基礎的國際秩序」，嚴重破壞民主、法治、人權、自由甚至是公平貿易，讓國際主流國家有所警覺，越來越多國家以軍艦通過台海等實際行動，強調台海是國際水域，展現對印太區域安全的重視。

林佳龍也指出，面對中國長期在國際場合對台灣施壓，包括2005年制定《反分裂國家法》及2024年「懲獨22條」等法律戰工具，同時不當扭曲聯合國大會第2758號決議，將該決議武器化成為武力犯台、打壓台灣國際參與的工具，並據此聲稱「台灣是中國一部分」及「台海是中國內海」等錯誤主張，這樣的主張明顯與事實及民主價值相互違背，針對中國扭曲聯大2758號決議，去年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）、澳洲、荷蘭、歐洲議會、英國、捷克等國議會相繼通過決議案，明確反對中國錯誤詮釋，美國政府高階官員也公開表達類似立場，國際對2758號決議的理解也逐漸趨於正確，明白該決議並未提及或排除台灣的國際參與。

林佳龍表示，為回應國際地緣政治格局劇變與威權勢力擴張的威脅，總統賴清德發布「國安17項因應策略」，凸顯中國昭然若揭的野心，也讓國際更加認知到台灣並不隸屬中華人民共和國的事實，同時也讓中國設定的「兩岸框架」不攻自破，讓民主台灣與獨裁中國不只是區域問題，也是全球國家都需要共同面對的課題。

林佳龍進一步強調，台灣越安全，世界就越安全；台灣越強韌，世界民主防線就越穩固。現在的台灣已經是世界的台灣，中華民國台灣作為一個民主國家，是國際社會的良善力量，透過一次又一次的民主過程，以及各領域的國際參與向世界說明「我們是世界的一分子」，持續在全球抵禦威權勢力擴張的最前線，與理念相近國家攜手捍衛自由民主價值，守護區域的和平、安全及繁榮。

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